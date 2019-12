Florentino Perez: «Bonnes vacances»

Les capitaines du Real Madrid et les figures clés de l'équipe de football et de basket-ball se sont réunis pour leur message de Noël annuel aux fans. Plus à ce sujet ici.

Voici l'adresse complète de Don Florentino:

«Comme nous le savons tous, le Real Madrid est un sentiment universel qui unit des millions de personnes à travers le monde. À nos membres et fans, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année en compagnie de vos familles et de vos proches ».

«Ce sont des dates très spéciales où nous ne devons pas oublier une de nos valeurs principales, la solidarité. Nous sommes fiers du travail caritatif de notre Real Madrid Fondation. Nous sommes dans 80 pays aux côtés de ceux qui ont le plus besoin de nous, en particulier les enfants qui sont gravement menacés d'exclusion sociale ».

«Pour cette nouvelle année, je demande de la santé, du travail et du bonheur à tous. Nous voulons que l'année 2020 soit une année de succès et de titres pour nos équipes de football et de basket-ball. Nous garderons toujours à l'esprit notre devise de ne jamais abandonner et nous continuerons à travailler avec le même enthousiasme pour que Real Madrid continue d'être l'institution sportive la plus aimée et admirée au monde. Bonnes vacances à tous ».

Alors que nous commençons à réduire le contenu pour les fêtes, nous aimerions vous souhaiter à tous un message similaire. Merci pour votre soutien et merci de faire partie de cette communauté. Passez des vacances sûres et heureuses. Rendez-vous sur Patreon pour quelques podcasts de fin d'année!