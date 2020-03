Florentino Perez écrit une lettre sur l’héritage de Lorenzo Sanz

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a écrit une lettre à propos de l’ancien président Lorenzo Sanz, décédé il y a deux jours des suites d’un coronavirus. Le club a publié la lettre sur son site officiel en hommage à un homme qui a écrit l’histoire du club pour retrouver la gloire européenne après 32 ans.

La première chose que je voudrais faire est de présenter mes condoléances à toute sa famille, en particulier sa femme, Mari Luz, ses enfants, Lorenzo, Francisco, Fernando, Malula et Diana, ses petits-enfants et tous ses amis et proches. Je leur envoie tout mon amour, mon soutien et ma force en cette période difficile et je voudrais qu’ils sachent que le madridismo est à leurs côtés.

Les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons sont cruelles car elles nous interdisent d’être aux côtés de nos proches dans leurs derniers instants. C’est douloureusement difficile et terriblement triste. Bien sûr, je me souviens aussi de toutes ces personnes, de toutes ces familles qui vivent aussi ce drame épouvantable, et je leur exprime ma solidarité.

Nous traversons des moments que nous n’aurions pas pu imaginer même dans nos pires cauchemars.

Aujourd’hui, on se souvient de Lorenzo Sanz, victime de cette tragédie. C’est lui qui a offert à madridistas la Coupe d’Europe tant attendue après 32 ans d’absence. Nous, madridistas, nous nous souviendrons pour toujours de lui comme du président qui a ramené espoir et joie le 20 mai 1998 à Amsterdam.

La Séptima était à nous. Il a ensuite été suivi par La Octava deux ans plus tard, en l’an 2000 à Paris, alors que le Real Madrid retrouvait sa place légitime dans les livres d’histoire du football.

Au-delà de ces deux Coupes d’Europe, sous sa tutelle, le club a également décroché une Coupe Intercontinentale, un titre en Liga, une Super Coupe d’Espagne, un titre de ligue de basket-ball et une Coupe des vainqueurs de coupe.

Ce qui est clair, c’est qu’au cours de ses cinq années au pouvoir, nous avons réitéré notre grandeur sur la scène européenne que nos fans adorent tant, et cet héritage est devenu quelque chose de vraiment inoubliable. Sous sa direction, le Real Madrid a continué d’ajouter à son histoire et à son statut légendaire.

J’ai eu la chance de profiter d’une relation extrêmement chaleureuse avec Lorenzo Sanz et sa famille au cours des dernières années. Il était à nos côtés pour partager tous les merveilleux titres que nous avons réclamés ces dernières saisons, en particulier les quatre dernières Coupes d’Europe. Il les a vécus de la manière la plus intense au stade et les a appréciés à côté de nous dans l’avion de l’équipe. Je me souviendrai toujours de l’image de la joie sans faille qu’il a affichée à chaque victoire du Real Madrid.

Nous avons perdu un bon madridista qui a consacré une grande partie de sa vie à ce qui était le plus grand plaisir de lui et de sa famille: le Real Madrid. La passion de Lorenzo était sans aucun doute le Real Madrid et ces émotions sont restées présentes en lui au cours des dernières années.

Ici au club, nous ferons tout notre possible pour honorer sa mémoire et son héritage, pour lui rendre l’hommage dont tout le madridismo a envie. Lorenzo mérite la plus grande reconnaissance.

Un hommage à lui dans notre stade Santiago Bernabéu, où il a continué d’assister à chaque match afin de rester proche de son équipe. Pour l’instant, comme nous le savons tous, ce n’est pas possible, mais nous veillerons bien sûr à ce que cela se produise afin de consacrer sa mémoire dans l’esprit des nouvelles générations de madridismo. Lorsque le moment sera venu et que cette période difficile à travers le monde, en particulier en Espagne, sera passée, nous veillerons à ce que cet hommage soit dûment payé.

Je sais trop bien que ces jours sont remplis de tristesse, mais n’oublions pas, en ces temps étranges, que nous devons continuer à faire preuve de force, de résistance et de courage jusqu’à la fin. C’est exactement ce que notre président Lorenzo Sanz aurait souhaité.

Source: Realmadrid.com

Sanz était un vrai madridista et un brillant président. Il a recruté des joueurs comme Mijatovic, Roberto Carlos ou Michel Salgado au club. Madrid avait passé 32 ans sans gagner la Ligue des champions et ils l’ont gagnée deux fois en trois ans quand il était aux commandes.

On se souviendra de lui.