Florentino Pérez: “Nous étions de dignes gagnants. Nous sommes très satisfaits de Valverde”

Florentino Pérez, président du Real Madrid, a fait un bilan très positif de la victoire des blancs en Super Coupe d’Espagne: «C’est une façon de bien commencer l’année, nous sommes très heureux. On nous a donné l’opportunité de jouer à ce tournoi, nous en avons profité et nous sommes dignes de gagner. ¿Zidane? Nous espérons qu’il continuera de nous donner des victoires en finale. Si nous souffrons? Nous savons déjà qu’aux pénalités il faut avoir de la chance. Félicitations à l’Atlético, il a été un digne rival. Courtois? Nous l’avons amené parce qu’il est le meilleur gardien de but du monde. C’est l’un des architectes de la victoire. Et Fede Valverde cette année joue très bien et tous les fans sont très contents de lui. Aujourd’hui, il a évité une occasion claire de Morata devant le gardien de but, il ne fait aucun doute que cela nous a permis de continuer avec le nul à zéro et d’atteindre les pénalités pour remporter la Coupe. Le format de la Super Coupe? Il y a eu une grande hospitalité et le nombre de joueurs du Real Madrid a été vu ici. »