Florentino Perez publie une lettre aux membres et fans du Real Madrid

Le président du Real Madrid, Florentino Perez, a écrit une lettre à tous les fans et membres du Real Madrid dans le monde au milieu de l’épidémie actuelle de coronavirus.

Chers membres,

Tout d’abord, je vous souhaite, ainsi qu’à votre famille, bonne chance dans ces circonstances exceptionnelles et difficiles que nous vivons dans notre pays et dans le monde.

Je voudrais également exprimer, au nom de toutes les madridistas, ma solidarité avec les familles qui ont été directement touchées par cette pandémie de coronavirus. Toute notre force et notre courage pour essayer de surmonter la douleur de ceux qui sont touchés.

Comme vous l’avez appris à travers nos différents canaux de communication, le club a pris toutes les mesures et précautions pour contribuer à ralentir la propagation du coronavirus, dans le strict respect de toutes les dispositions légales et recommandations complémentaires des autorités sanitaires.

Le Real Madrid a procédé à la suspension de ses activités sportives, à la fois à l’entraînement et aux matches. Les bureaux des services aux membres et la visite du Bernabéu ont été fermés et toutes les activités de la ville de Real Madrid et de la Fondation du Real Madrid ont été annulées.

Cependant, et précisément à cause de cela, il est temps pour nous de rester forts et unis dans nos valeurs, si essentielles dans les 118 ans de l’histoire du Real Madrid.

Le moment est également venu de mettre l’accent sur la valeur de la solidarité, en suivant strictement les indications des autorités et, surtout, en restant chez soi.

Le Real Madrid continue de fonctionner et reste ouvert à ses membres via le bureau des services aux membres en ligne.

Je tiens à vous remercier tous pour votre compréhension. Nous faisons partie du meilleur club de l’histoire, d’un Real Madrid qui n’abandonne jamais et qui représente le sentiment de millions de personnes à travers le monde.

Ensemble, nous allons surmonter cet immense défi. Aujourd’hui plus que jamais, je vous adresse mes meilleurs vœux pour vous et votre famille. Prenez bien soin de vous et j’espère que nous pourrons bientôt nous revoir et revenir à la normale. Nous le ferons ensemble et avec la certitude que nous allons à nouveau profiter du Real Madrid avec la même passion et les mêmes rêves que toujours. Ce sentiment est notre plus grande force.

Un accueil chaleureux,

Florentino Pérez

Source: Realmadrid.com

Le Real Madrid a également lancé une campagne exhortant ses fans à rester chez eux pour arrêter l’épidémie.

Toutes les compétitions ont été reportées d’au moins deux semaines, bien qu’il semble que cela puisse prendre un peu plus de temps avant que Los Blancos puisse retourner sur le terrain lors d’un match officiel.