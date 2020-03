Florenzi médiocre, une perle de Parejo ne suffit pas pour Valence: Atalanta peut être rassuré. VOIR LES BUTS | Estero

Non, ce n’est définitivement pas un moment en or pour Valence qui n’a pas gagné à l’extérieur depuis trois mois. A Vitoria Gasteiz, au Pays Basque, l’équipe des Celades fait 1-1 contre Alaves et ne prend donc qu’un point (et ils ne sont plus qu’à 12 sur les 42 classés au classement), récupéré par les Basques consentants. L’équipe valencienne avait pris les devants au premier semestre avec un Chef-d’œuvre de football de Franco Parejo. Elle a été récupérée en finale du match par Mendez, oublié dans la région par le paquet défensif inattentif. S’il s’agit de la Valence actuelle, l’Atalanta peut dormir paisiblement, du haut du 4-1 mis à la ferme lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions.. Mais attention. Ne dites jamais chat, etc. etc. Le redoutable Rodrigo a été vu sur le terrain lors du dernier changement et cependant l’équipe des Celades possède des valeurs techniques remarquables. Elle manque un peu de solidité défensive et heureusement Mardi Mestalla se jouera sans public. Un avantage non indifférent pour la déesse Gasp.

Valence avait récemment mis le chapeau mouillé après quatre défaites et un match nul en battant le Betis au dernier tour Séville. La position en championnat en Ligue des champions avant le match contre Alaves restait précaire: septième place, quatre points derrière le quatrième (Getafe, prochain adversaire de l’Inter en Ligue Europa). L’esprit d’Albert Celades et de ses garçons était visiblement tourné vers le retour du deuxième tour de Champions contre Atalanta. Il recommencera 4-1 pour la Déesse, signée au match aller à San Siro et la “remontada” valencienne, considérant également le maigre 1-1 pris au domicile des Basques prend franchement l’apparence de l’entreprise. L’équipe ne peut pas jouer au football fluide, elle s’appuie sur son propre solistes (Parejo avant tout) sans jamais donner l’impression d’être en état de grâce. Et la défense, eh bien ce n’est pas exactement un mur insurmontable.

Le match avec Alaves sur le papier était abordable, la formation hôte a flotté à la treizième place du classement, hors de la zone chaude, est venu de pair (1-1) avec Leganes dernier au classement et par conséquent, il semblait relativement docile. Quitter Les Celades avaient dû se passer de l’avant-centre Maxi Gomez, arrêté par une fracture au pied gauche, absence qui s’ajoute à celle du centre défensif Garay, pour lui la chirurgie du genou et la saison terminée. Guedes s’est assis sur le banc, en vue d’un éventuel emploi contre Atalanta et en fait il a joué les dernières minutes contre les Basques. Une lourde absence également pour les invités, juste devant Aleix Vidal, subissant une disqualification.

Aucune poignée de main entre les joueurs avant le match, précaution prudente contre le coronavirus. La Journée de la femme célébrée en présence des 15 000 au stade Mendizorretza. Arbitre Gil Manzano. Les vingt premières minutes coulent somnolent, sans à-coups. Les Celades ont déployé Valence avec un 4-1-4-1 inédit. Florenzi revient en tant que milieu de terrain à droite (il jouera un peu plus d’une heure, médiocre), Kondogbia fait le pivot central devant la ligne défensive, la médiane utilise également Soler Parejo et Cheryshev. Gameiro est le seul pourboire désigné. The Alaves est aligné avec le classique 4-4-2 et s’appuie sur les redémarrages éblouissants de Lucas Perez, un sprinter qui aime Barcelone.

Vingt-trois minutes d’ennui pur, dis-je. Ensuite, le match a la première montée subite: Gameiro tire Cheryshev depuis la droite depuis longtemps, Navarro salit et l’extérieur gâche le ballon devant le gardien Pacheco qui sort bas sur ses jambes en sortant. Valence réclame la pénalité, le contact est évident et pourtant la balle au moment de l’affrontement était hors de la disponibilité de l’attaquant et donc rien n’est fait, Manzano est inflexible. Le Var aussi. Il commence à pleuvoir et les équipes tremblent. Par minute 33 ‘ Parejo à vingt mètres lance une roquette en plein air sur coup franc qui envoie le ballon dans les “sept” de Pacheco. Chef-d’œuvre de l’objectif. Les intrigues du jeu valencien restent cependant quelque peu lourdes et la manœuvre ne trouve guère le trou pour menacer la porte des Alaves, qui se défend dans l’ordre et si ce n’était pour une déviation défensive, elle dormirait paisiblement. Dans 7 minutes Manzano prévient quatre joueurs (Kondogbia, qui sera disqualifié), Perez, Navarro et Ely. Le temps se termine avec un en-tête frappé par Wass.

Prise de vue. Alaves doit avoir bu du sang de lion, toute timidité mordant l’adversaire disparu et la force à perdre du terrain. Juste avant de quitter le terrain, très sombre, Remplacé par Coquelin (propriétaire possible mardi au lieu de Gabriel Paulista qualifié), l’ancien romain Florenzi jette la balle 2-0 en frappant mal une passe décisive servie par Gameiro. Immédiatement après, Gaya fait tomber Mendes vers Cillessen et s’en sort avec du jaune. Via les substitutions, Celades et Garitano essaient de remélanger les cartes de match. Entrée de Sainz pour la Rioja, Guedes pour Gameiro et Pons pour Camarasa. En attendant Alaves prend le tirage bien mérité: une tour d’Ely, au bord du hors-jeu, libère le tir de Mendez qui d’une dizaine de mètres avec un tir parfait met Cillessen. Le Var confirme que la position du centre défensif est régulière. Fin pyrotechnique. Dans un affrontement fortuit Guedes, dès qu’il a succédé à Gameiro, reste meurtri au visage, perd du sang de son nez et de sa bouche mais prétend rester sur le terrain et après un bref pansement et le changement de chemise, il revient à la mêlée. Fejsa quitte Garcia, Cheryshev Rodrigo. droit à la fin de la 90e minute, Diakhaby sauve miraculeusement sur Mendez qui a tiré un but vide de cinq mètres. Il se termine par un bilan de bataille: huit montants (cinq entre les Basques et trois à Valence) et avec deux cartons jaunes pour protester contre les Celades et son assistant. Eh bien, vous pourriez espérer mieux. D’un autre côté Atalanta aura poussé un soupir de soulagement. Mais malheur à faire confiance, les gars. Le football est la science du football roulant. Ne l’oubliez pas.