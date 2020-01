Florenzi voit son agent: il peut quitter Rome, voici les destinations possibles | marché

Aujourd’hui, Florenzi rencontrera son avocat Lucci pour faire le point sur la situation. Tel que rapporté par la Gazzetta dello Sport pour le capitaine de Rome, il semblait qu’après l’accumulation des nombreux bancs, le calme était revenu, aussi parce que Santon est un autre joueur parfois retenu par des problèmes physiques. Mais compte tenu du fait que Spinazzola peut aussi jouer à droite, pour le capitaine le risque d’une nouvelle disposition s’accroît, ainsi que celui de perdre le championnat d’Europe. ainsi, aujourd’hui, il y a une confrontation entre son agent Lucci et le joueur pour décider de l’avenir, et si Florenzi décide de partir, la Roma ne s’opposera pas, même si le joueur doit être payé. À ce stade, il n’est pas exclu que le club puisse aller à Fulham’s Christie. Mais tout dépend de Florenzi, qui préférerait rester en Italie, et qui l’aime certainement Cagliari, Sampdoria et Valence.