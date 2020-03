Floyd Mayweather pourrait acheter l’équipe de Newcastle, Angleterre Premier | Premier League | Football américain























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

L’e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

L’ancien champion du monde de boxe a exprimé son amour pour le football et aimerait investir en Angleterre.

Floyd Mayweather.

Photo:



Archive

Pour:

Écriture futuriste

9 mars 2020 à 16 h 36

La Premier League d’Angleterre est certainement la ligue la plus attractive d’Europe et du monde du football. C’est ainsi que les grandes figures du football veulent jouer là-bas et que les grands investisseurs ont dépensé beaucoup d’argent pour intégrer leurs équipes, faire des signatures explosives et même construire des stades modernes pour renforcer le Premier ministre.

Ainsi, le célèbre ex-boxeur Floyd Mayweather pourrait être le prochain millionnaire qui investirait dans une équipe en Angleterre. Après avoir terminé sa carrière de pugiliste de manière invaincue – dossier 50-0 -, l’Américain pourrait cesser de dépenser son argent en voitures, femmes et autres excentricités pour les consacrer au football.

Lors d’un événement qui s’est tenu juste en Angleterre, le public a pu poser quelques questions à l’exboxeur. L’un d’eux était: «Êtes-vous très intéressé par l’achat de Newcastle United?», À quoi il a répondu: «L’équipe de football de Newcastle est incroyable. Si les gens veulent que je l’achète, faites-le moi savoir. »

L’intérêt de Mayweather pour les pies tombe très bien pour les fans, car l’actuel propriétaire de Newcastle, Mike Ashley, n’a pas une bonne image pour les fans. C’est ainsi que, ces derniers temps, il a été dit qu’il serait disposé à vendre le club à une famille d’Arabie saoudite pour 340 millions de dollars, bien que les fans ne soient pas d’accord avec cela et la Premier League pourrait les sanctionner si cette vente était accordée.

Ainsi, Mayweather est excité et excité, à l’idée d’entrer à Newcastle et de donner de la grandeur au Premier ministre.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer les articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré.

Pour consulter à un autre moment,

Visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, réessayez