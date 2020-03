Fluff, Bocha, Witch, Cholo … Pourquoi les appellent-ils ainsi?

Plusieurs fois, il tombe de maturité, il suffit de regarder un aspect physique de la personne pour comprendre pourquoi, comme il est arrivé à Angel Di Maria quand il est devenu connu sous le nom de “Nouilles”Pour son apparence similaire à celle d’une nouille. À d’autres occasions, ce qui en résulte est un dérivé du nom ou du prénom et à certaines occasions, peut-être plus original, il y a une combinaison des deux, comme c’est le cas de Bochini, qui, en raison de son entêtement et de la survenue d’un camarade inférieur, est devenu “Le Bocha” Sûrement aussi le fait d’être pelé à un très jeune âge a aidé le surnom à durer dans le temps.

La vérité est qu’il y a des milliers de footballeurs avec des surnoms et beaucoup d’entre eux en ont même plus d’un. Ensuite Nous vous racontons l’origine de certains d’entre eux.

LES surnoms D10S

Quand nous lisons ou écoutons “Diegote“,”The Golden Kid“,”Le 10“”D10S“,”Keg Cosmique“Ou”Lint“Personne n’a de doutes: ils parlent d’une seule personne, avec nom et prénom: Diego Armando Maradona. Le mythe et la voix populaire disent que le premier surnom qu’il a reçu était “Fluff”, à cause de sa crinière pleine de bigoudis quand il était à peine enfant et qu’il était déjà gambeteando à ses compagnons dans les pâturages de la Villa Fiorito. Cependant, il n’y a pas longtemps, Diego lui-même a expliqué que le surnom est né avec lui, car bébé, “il avait des cheveux finis dans tout son corps”.

Des années plus tard, alors qu’il montrait déjà son talent dans le football professionnel et que des équipes du monde entier se disputaient sur lui, offrant des contrats millionnaires, ils ont commencé à l’appeler “The Golden Boy”, le même surnom qu’il y a 40 ans avait reçu un élégant dépliant central de Boca appelé Ernesto Lazzatti.

Mais il manquait encore plus de baptêmes. C’était en 1985 et l’ancien entraîneur de l’équipe nationale, Cesar Luis Menotti, dans une interview, il a qualifié Maradona (certains disent avec mépris) de “Keg», Qui a alimenté le différend entre l’entraîneur et le rapporteur Víctor Hugo Morales à l’époque. L’actuel journaliste a pris le parti du capitaine argentin et l’a laissé immortalisé dans l’histoire du meilleur but de tous les temps: “Fût cosmique, de quelle planète venez-vous?” cria-t-il euphoriquement après que Diego ait marqué son deuxième but contre l’Angleterre au Mexique 86. Un nouveau surnom était né. Plus tard, déjà à la retraite et à une époque où il marchait partout avec son représentant et ami Guillermo “Guillote” Coppola serait ajouté “Diegote” et finalement “D10S», Pour des raisons évidentes qui n’ont pas besoin d’explication.

Les surnoms sont également hérités

Nombreux sont les enfants qui reçoivent le même surnom d’un frère ou d’un père. Tel est le cas de Juan Sebastián Verón, qui, quand il a commencé à jouer au football, a commencé à l’appeler “Petite sorcière” Il n’y avait pas d’autre option. Son père, Juan Ramón, avait été l’une des grandes idoles d’Estudiantes de La Plata et son surnom l’emportait sur son nom de famille.. Selon La Plata, l’attaquant Il a ensorcelé ses rivaux et gambeteamos à volonté, pour cette raison ils l’ont appelé “The Witch”. Au fil des ans, Juan Sebastián a grandi avec son surnom, qu’il a cessé d’utiliser le diminutif.

L’hérédité n’est pas toujours du sang, parfois c’est la génétique qui fait qu’un joueur en rappelle un autre et dans ces cas la phonétique aide aussi. Diego Pablo Simeone Adolescent, il jouait dans les basses de Vélez. Quand l’un de ses entraîneurs, Victorio Spinetto l’a vu pour la première fois, il ne pouvait pas le croire. Sa griffe et son dévouement lui ont fait penser à un joueur qui avait réussi dans le Fortín dans les années 50. Et il avait le même nom de famille! Nous parlons Carmelo Simeone, surnommé le “Cholo” à cette époque, un mot qui était utilisé pour décrire la enfants autochtones et européens mais ils avaient plus de traits que les indigènes de ces terres.

QUELQUES surnoms IMMORTELS

De nombreux footballeurs qui ne sont plus là se souviendront de l’éternité avec leurs surnoms, tel est le cas du “Palomo” Usuriaga, qui, après avoir joué un rôle dans un match lors de ses premiers pas dans le football colombien, a remporté un prix pour l’échange d’un costume dans un magasin de couture bien connu de son pays. Lorsqu’il est entré dans le magasin, l’attaquant n’a pas hésité: a choisi un costume tout blanc. Quand il est arrivé dans le quartier habillé comme ça, un de ses amis a crié: “Voici la colombe.”

Pour sa part, l’un des footballeurs les plus connus de l’ascension pour sa façon d’être et son surnom, sera pour toujours José Luis «Garrafa» Sánchez. L’ancien joueur de Banfield il a hérité du surnom de son père, qui J’avais un camion et j’ai distribué des bouteilles de gaz liquéfié dans le quartier.

Bien que le surnom de “Fou“Il a été distribué à de nombreux joueurs et entraîneurs, l’un de ceux qui ont su le mieux le porter tout au long de sa vie était René Houseman. L’attaquant, emblème de l’ouragan et champion du monde d’Argentine en 1978, il était absent des rassemblements pour aller boire un verre avec ses amis à la Villa del Bajo Belgrano et il arrivait à l’heure aux soirées, dans lesquelles ainsi et tout se montrait. Ils disent également qu’il n’a pas accepté de déménager dans un appartement du Parque Patricios lorsque les dirigeants de l’ouragan ont tenté de l’éloigner de ses origines. Avec le temps, Houseman a continué d’ajouter des actes qui ont nourri sa légende. Vers la fin des matchs, utilisé pour jouer les blessés afin que ses coéquipiers puissent le remplacer. À l’époque, ceux qui n’ont pas joué n’ont pas reçu de prix. Ces attitudes aussi humbles que grandes sont parfois incompréhensibles pour le reste des mortels, qui nous avons tendance à confondre l’extrême où le génie rencontre la folie. C’est sûrement la raison pour laquelle ses actions seront liées à jamais à son surnom de “Le fou“