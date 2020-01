FM20 sims Bruno Fernandes à Man Utd – avec Roy Keane comme patron pour f * ck sh * t up

Lectures rapides

Il reste à voir si Manchester United signera jamais Bruno Fernandes – mais nous pouvons au moins accélérer les choses sur Football Manager 20 pour voir comment le milieu de terrain pourrait faire à Old Trafford.

Avec le temps qui s’écoule dans la fenêtre de transfert, United et Sporting seraient encore très éloignés dans leur évaluation de Fernandes. Mais il n’y a pas de telles inquiétudes dans le monde virtuel – nous avons simplement utilisé l’éditeur de données pour placer Fernandes chez United dès le début de la saison en cours.

Oh, et juste pour rire, nous avons pensé mettre Roy Keane aux commandes.

Son approche argumentative de la punditry a été amplifiée par le désordre engloutissant United cette saison, bien qu’il doive être souligné qu’il a été constant en disant qu’Ole Gunnar Solskjaer devrait avoir plus de temps pour changer les choses à Old Trafford.

En effet, il a déjà fait savoir qu’il pensait que le club devrait dépenser beaucoup plus pour faire entrer des joueurs de classe mondiale dans le club. Ses arguments semblent, pour la plupart, porter sur la simplicité de tout pour un club de la stature de United.

Mais nous ne pouvons pas nous débarrasser d’Ed Woodward ou des Glazers, alors voyons comment Keane s’en sort en tant que manager dans la configuration actuelle.

Le règne de Roy Keane

Eh bien, qui aurait pu prédire que le mandat de Keane serait sauvage, erratique, émotionnel mais finalement moyen?

Pour être juste avec lui, la fantaisie suit la réalité car United ne parvient pas à signer un seul joueur, exaspérant sans aucun doute Keane dès le départ. Mais pour tirer le meilleur parti de ce qu’il a, il joue à peu près tous les matchs 4-4-2, en toute simplicité.

Les choses ont bien commencé avec une première série de neuf matchs sans défaite dans toutes les compétitions, mais United n’a tout simplement pas pu marquer suffisamment de buts et, finalement, les résultats ont commencé à tourner mal. Keane ne pouvait pas les faire jouer dans les affrontements des Big Six, perdant à Arsenal et Chelsea au cours des premiers mois de la saison.

À mi-chemin de la saison, United avait 35 points, plus que Solskjaer n’a accumulé en 24 matchs et en comptant.

Tout a commencé à mal tourner autour de Noël, quand United a connu une série épouvantable d’une victoire en huit matches de championnat entre le 15 décembre et le 21 janvier, uniquement pour que les résultats retournent dans l’autre sens avec sept victoires sur le spin jusqu’en février. C’est vraiment un truc chaotique.

United méandre pendant une grande partie du reste de la campagne, restant vaguement en lice pour les places en Ligue des champions, mais abandonné par l’étrange défaite contre, disons, Everton ou Newcastle. La campagne en Ligue Europa, cependant, se déroule à merveille et les Red Devils impressionnent en battant Arsenal et Tottenham lors des premiers tours de la FA Cup.

En fait, une autre de ces séquences de victoires de sept matchs (le troisième de la saison) entre le 14 avril et le 7 mai a donné l’espoir d’une première campagne réussie. Leurs chances de terminer parmi les quatre premiers étaient révolues depuis longtemps, mais Keane avait fait un Mourinho et avait placé le club en finale de la Ligue Europa et de la FA Cup. S’ils peuvent simplement garder ce formulaire en cours…

United perd contre Liverpool, puis dessine avec les Wolves et après avoir battu Burnley en Premier League, le caoutchouc perd rapidement les deux finales. Manchester City remporte la FA Cup aux tirs au but après un match nul 2-2 à Wembley, tandis que Valence soulève la Ligue Europa grâce à un vainqueur de deuxième minute de Carlos Soler.

Sans surprise, Keane quitte son poste quatre jours après la défaite européenne. Peut-être que son échec à ramener United en Ligue des champions était trop lourd à supporter… mais avec la déclaration du club citant le «consentement mutuel», il semble plus probable que Keane ait été doucement poussé.

Saison de Bruno Fernandes



Il y a une grande réussite de la campagne, et c’est le rôle que Fernandes joue du côté droit du milieu de terrain. Les tactiques de Ferguson dans les années 90 de Keane ne fonctionnent pas pour l’équipe dans son ensemble, mais Fernandes a de superbes attributs dans à peu près tous les domaines et excelle par conséquent dans son rôle simplifié.

Il termine la campagne avec la note moyenne la plus élevée de l’équipe, obtenant le plus de passes décisives (18) et marquant le deuxième plus grand nombre de buts (18) derrière Marcus Rashford. La meilleure performance de Fernandes de la saison est sans aucun doute la victoire 2-1 contre le Borussia Monchengladbach lors du match retour de la demi-finale de la Ligue Europa, dans laquelle il marque une fois et obtient un 8.1 de l’homme du match.

La saison n’est pas sans ses plus bas, cependant, et après avoir raté la demi-finale de la FA Cup à cause d’une blessure, Fernandes manque ensuite un penalty crucial lors des tirs de barrage de la finale, ruinant ce qui avait été un excellent – et un buteur – performance individuelle. Le joueur de 25 ans était nettement moyen dans la défaite 1-0 contre Valence en finale de la Ligue Europa.

Néanmoins, Fernandes était la cheville ouvrière de l’équipe de Keane dans chaque compétition, capturée peut-être le plus succinctement dans une statistique révélatrice: il a créé 90 chances en Premier League, plus du double de celui de tout autre joueur de United.

Il a terminé la saison avec un record de 52 matchs, 18 buts, 18 passes décisives, une note moyenne de 7,40 et le prix du joueur de l’année.

Par Alex Keble

Plus Manchester United

Classement des 29 transferts de Man Utd sous Ed Woodward du pire au meilleur

Pouvez-vous nommer les 30 meilleurs buteurs de Man Utd dans l’histoire de la Premier League?

Brandon Williams de Man Utd a déjà perfectionné l’art du sh * mille

Comparaison des statistiques de Fred en Premier League 2019-2020 avec sa première saison Man Utd