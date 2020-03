“Focus sur la lutte contre le virus, tout le reste secondaire”

Le silence de la presse a éclaté en ce moment de pause forcée pour tous les championnats, Savoia il a fait une interview avec son technicien Carmine Parlato.

Le voici ci-dessous, tel que rapporté par les chaînes officielles du club biancoscudato:

Le football passe inévitablement à l’arrière-plan à un moment comme celui-ci: Monsieur, vous et l’équipe, comment vivez-vous cette quarantaine? «Je pense que tout doit être mis en arrière-plan. Aujourd’hui, ma première pensée s’adresse à toutes les personnes décédées à cause de Covid-19 et qui continuent de nous quitter jour après jour. Je suis chez moi depuis le 8 mars, jour de la dernière réunion à Giraud.

Je vais bien, les gars et le personnel vont bien. L’équipe suit un programme d’entraînement établi semaine après semaine. Évidemment, en fonction des espaces dont ils disposent dans la maison. Ils nous signalent leur santé deux fois par jour et nous discutons deux fois par semaine. “

Nous ne savons toujours pas si, et quand, il devrait y avoir des conditions pour recommencer à jouer: y avez-vous pensé? Qu’espérez-vous? “Comme je l’ai dit, je pense à la santé de nous tous. Il y a des gens qui meurent. Je prie pour les autres et j’espère que tout le monde pense à la santé de ceux qui les entourent. Je ne décide pas quand et si je dois recommencer à jouer: donc, tout ce que je dis laisse le temps qu’il trouve ».

Concentrons-nous sur le football joué maintenant. 5 victoires, 1 défaite et 3 nuls ont caractérisé sa Savoie en ce 2020: êtes-vous satisfait ou vous attendiez-vous à plus? «Je déclare que le parcours des enfants a été très positif jusqu’à présent. Il y a quelque temps, j’ai dit que le deuxième tour ne permettait pas les erreurs, nous aurions pu faire mieux en quelques matchs. Mais avec des ifs et des mais vous n’allez nulle part “.

À la maison, la Savoie est une machine à buts et à points, le lien avec Torre Annunziata s’approfondit: vous avez envie d’envoyer un message aux gens? «Jouer à Giraud est un signe d’appartenance. Les fans nous manquent tellement! Je dis simplement de rester à la maison parce que c’est la seule façon dont nous devons nous battre et gagner l’ennemi Covid-19. “