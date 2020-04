FOCUS TMW – Coronavirus dans le football: voici les championnats

Le coronavirus a mis à genoux l’Europe et le reste du monde, par conséquent le football en est également fortement influencé. Problèmes non seulement en Italie, mais aussi dans le reste du Vieux Continent. Voici la situation pays par pays:

ALBANIE

La Fédération albanaise de football a décidé de suspendre toutes ses activités jusqu’à nouvel ordre. Des mesures plus strictes qu’il y a quelques jours, quand il a été décidé de jouer à huis clos. L’avancée du Coronavirus a donc conduit à une nouvelle mesure drastique.

ALGÉRIE

Championnat suspendu.

ARABIE SAOUDITE

Championnat suspendu.

ARGENTINE

Après avoir suspendu toutes les activités de football pour enfants et jeunes jusqu’au 31 mars, la Fédération argentine de football a également décidé de suspendre indéfiniment tout football professionnel, conformément aux mesures ordonnées par le ministère de la Santé et le gouvernement argentin.

ARMÉNIE

Championnat et coupe suspendus jusqu’au 29 mars.

AUSTRALIE

Après avoir continué pendant quelques semaines pendant l’urgence du Coronavirus, avec des matchs à huis clos, les championnats se sont également arrêtés ici. L’arrêt aura lieu au moins jusqu’au 22 avril.

AUTRICHE

L’Autriche met également en œuvre le plan d’urgence à la suite de la propagation du coronavirus COVID-19. Championnats suspendus jusqu’au 3 avril au moins à titre de mesure restrictive pour faire face à la propagation du coronavirus.

AZERBAÏDJAN

Le championnat a été officiellement suspendu.

BAHREÏN

Championnat suspendu.

BELGIQUE

La Belgique est également contrainte de s’arrêter. Le championnat s’est arrêté jusqu’au 3 avril.

BIÉLORUSSIE

À l’heure actuelle, quelques cas confirmés de coronavirus qui n’ont pas jusqu’à présent conduit à des mesures sportives particulières. Vous jouez régulièrement et la seule recommandation est de ne pas vous serrer la main avant le match.

BOLIVIE

Championnat suspendu jusqu’au 31 mars.

BOSNIE-HERZÉGOVINE

Le football en Bosnie-Herzégovine se rend également au Coronavirus. Ces derniers jours, il avait été décidé que les deux prochains matchs devraient se jouer à huis clos, maintenant une nouvelle décision est arrivée. Depuis le 12 mars, toutes les courses sont suspendues.

BRÉSIL

Le Brésil prend également note de l’urgence du Coronavirus et après avoir joué un tour à huis clos a décidé de suspendre les championnats. La Fédération brésilienne de football (CBF) a annoncé la suspension de toutes les compétitions nationales sous son contrôle à ce jour pour lutter contre la propagation du coronavirus. Championnats de Carioca et Paulista suspendus.

BULGARIE

Le gouvernement a décrété le blocage de toutes les activités jusqu’au 13 avril. Par conséquent, le championnat est suspendu.

CHILI

Championnat suspendu.

CHINE

Championnat arrêté en attendant de nouvelles dispositions.

CORÉE DU SUD

Cinq jours avant le début prévu du championnat, la suspension a été décidée jusqu’à ce que le problème du coronavirus soit résolu.

CHYPRE

Championnat suspendu jusqu’au 31 mars.

COLOMBIE

La Colombie ferme également pour faire face à l’urgence du coronavirus. La division majeure du football professionnel colombien a reporté le tour final qui se déroulera à huis clos le week-end prochain.

CONGO

La Fédération du Congo a annoncé l’arrêt des championnats, pour l’instant jusqu’à la fin de ce mois, en attendant le développement de l’urgence du Coronavirus.

COSTA RICA

Le coronavirus fait également peur à l’Amérique. La Fédération du Costa Rica annonce que le match entre son équipe nationale et le Panama, prévu pour le 1er avril, a été annulé. Les championnats sont suspendus jusqu’au 13 avril.

CROATIE

Tous les matches des ligues croates de football ont été suspendus jusqu’à fin mars.

DANEMARK

Le football au Danemark se rend également au Coronavirus. Championnat suspendu jusqu’à la fin du mois, au moins.

ÉQUATEUR

Après la décision initiale de jouer à huis clos, la Fédération a décrété la suspension du championnat alors qu’elle avait déjà disputé deux matches le cinquième jour.

ESTONIE

Le coronavirus arrête également le football en Estonie. Le gouvernement a décrété l’état d’urgence et toutes les activités sportives sont suspendues jusqu’au 1er mai.

FRANCE

Tous les championnats amateurs, masculins et féminins, de toutes catégories d’âge, les entraînements et les activités des écoles de football sont arrêtés à partir du vendredi 13 mars et jusqu’à nouvel ordre. Ils reprendront lorsque les conditions sanitaires le permettront.

FINLANDE

Début du championnat déplacé en juin, devait commencer en avril.

EGYPTE

Les portes sont fermées, mais pas pour le coronavirus. Pour des raisons d’ordre public, le championnat d’Egypte se joue sans public depuis 2012.

ÉMIRATS ARABES

Championnat suspendu.

GABON

La Fédération gabonaise a annoncé l’arrêt des championnats, pour l’instant jusqu’à la fin de ce mois, en attendant le développement de l’urgence du Coronavirus.

GÉORGIE

Championnat suspendu.

ALLEMAGNE

Championnat suspendu jusqu’au 2 avril. La Fédération allemande de football a décidé de reporter la 26e journée de ce week-end à la fois pour la Bundesliga et la Zweite Liga. La commission du LDF recommande également que l’assemblée du club se tienne lundi pour suspendre la ligue jusqu’au 2 avril au moins pour faire face à l’urgence du coronavirus. L’objectif reste de terminer la saison d’ici l’été, également parce que “la fin précoce de la saison pourrait avoir des conséquences existentielles pour certains clubs”.

GIBRALTAR

Championnat suspendu indéfiniment.

GRECE

Championnat suspendu indéfiniment.

INDONÉSIE

L’urgence du Coronavirus arrête également le football en Indonésie. Arrêtez le championnat pour les deux prochaines semaines. Le dernier jour s’est joué régulièrement, à l’exception d’un match qui s’est joué à huis clos: celui entre Persija Jakarta de Marco Motta et Bhayangkara United.

ANGLETERRE

Championnat fermé jusqu’au 3 avril. Tournois Premier League et EFL (Championship, League One, League TwoI). L’entraîneur d’Arsenal positif Mikel Arteta et le joueur de Chelsea Callum Hudson-Odoi. Benjamin Mendy de Manchester City a été mis en quarantaine pour les symptômes du coronavirus montrés par un parent. Boruc et d’autres membres de l’équipe de Bournemouth et du personnel en quarantaine.

IRAN

Situation critique. Championnat suspendu au moins jusqu’au 3 avril. Les séances d’entraînement sont également interdites.

IRAK

Championnat arrêté.

IRLANDE

La FA irlandaise a décidé, conformément aux dispositions du gouvernement, du ministère de la Santé et de l’UEFA, de suspendre les championnats au moins jusqu’au 29 mars.

ISLANDE

Le championnat s’est arrêté pendant un mois, a décidé la fédération.

ISRAEL

Situation critique. La dernière manche du championnat a été reportée, tandis que la prochaine manche se tiendra à huis clos. Il est fort possible que le reste de la ligue se joue à huis clos.

KOSOVO

Championnat suspendu indéfiniment.

KOWEÏT

Championnat suspendu.

LUXEMBOURG

Championnat suspendu indéfiniment.

MACÉDOINE DU NORD

Championnat suspendu indéfiniment.

MALTE

En quelques heures, tout a changé à Malte. Avant qu’il ne soit décidé de jouer à huis clos, la suspension est venue: les championnats de la petite île méditerranéenne s’arrêtent, pour le moment, pour les 10 prochains jours.

MAROC

La Fédération du Maroc a annoncé que les championnats s’arrêteront pour l’instant jusqu’à la fin de ce mois, en attendant les développements de l’urgence du Coronavirus.

MAURITANIE

La Fédération de Mauritanie a annoncé l’arrêt des championnats, pour l’instant jusqu’à la fin de ce mois, en attendant le développement de l’urgence du Coronavirus.

MEXIQUE

Les autorités mexicaines de football ont confirmé la suspension de l’activité compétitive dans la division supérieure et les ligues mineures.

MOLDAVIE

L’Association moldave de football a décidé d’annuler toutes les compétitions jusqu’au 1er avril inclus, avec le report du début du championnat, initialement prévu du 14 mars au 4 avril.

NICARAGUA

Le championnat se joue à huis clos.

NORVÈGE

La saison a été reportée. Le début du championnat, prévu pour le 3 avril, glisse sur une date à fixer. La première semaine de mai est l’hypothèse la plus accréditée mais la situation est inévitablement en gestation. Pendant ce temps, plusieurs clubs ont annulé leurs retraites en Espagne.

PAYS-BAS

Le gouvernement néerlandais a prolongé les mesures pour endiguer la pandémie jusqu’au 28 avril, mais les événements qui doivent être effacés sont interdits jusqu’au 1er juin. Il s’agit de toutes les ligues professionnelles et donc aussi de l’Eredivisie, la première division du football néerlandais.

PARAGUAY

Le championnat paraguayen s’arrête également: la fédération a choisi le 26 mars comme date limite.

PEROU

Sautez le prochain tour au Pérou. Les suivantes seront évaluées dans l’attente de nouvelles communications.

POLOGNE

Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a annoncé l’annulation de tous les événements de masse en Pologne ces derniers jours, mais suite à l’aggravation de la situation sanitaire à travers l’Europe, il a été décidé de suspendre l’ensemble du mouvement, au maximum championnat inclus.

PORTUGAL

Arrêt des championnats indéfiniment, après la pression des joueurs, réticents à l’idée de jouer dans une situation aussi risquée.

QATAR

Championnat suspendu.

REPUBLIQUE TCHEQUE

Tous les matches ont en effet été reportés: le gouvernement est passé de 100 à 30 personnes pouvant assister aux événements et a également déclaré l’état d’urgence.

ROUMANIE

Après la fermeture des portes, la nouvelle d’aujourd’hui est la suspension de tous les championnats, au moins jusqu’au 31 mars.

RUSSIE

Tous les événements sportifs à Moscou ont été annulés jusqu’au 10 avril.

SAN MARINO

Situation délicate dans la petite république. Pendant deux week-ends le championnat s’est arrêté et ce sera donc au moins jusqu’au 6 avril. Hier matin, le Comité olympique a fermé les installations. Seuls les athlètes qui peuvent participer aux Jeux olympiques de Tokyo sont autorisés à s’entraîner.

ECOSSE

Le championnat s’est arrêté jusqu’au 30 avril au moins.

SERBIE

Championnat suspendu.

SLOVAQUIE

Mesures restrictives également en Slovaquie. Les manches du championnat prévues du 13 au 22 mars ont été reportées.

SLOVÉNIE

Le coronavirus arrête également le football en Slovénie: toutes les ligues ont été suspendues afin de contrer l’expansion de COVID-19.

ESPAGNE

Le pays ibérique est parmi les plus touchés par les virus. Le Real Madrid en quarantaine, suite à un joueur de basket Polisportiva testé positif. Deux joueuses de la Real Sociedad sont positives. Les championnats de première et deuxième division seront arrêtés pendant au moins deux semaines. Championnats suspendus jusqu’à une date ultérieure.

ÉTATS-UNIS

Suite à l’urgence du Coronavirus, MLS ferme également ses portes. La ligue américaine de football annonce ainsi que la saison sera suspendue, compte tenu de l’alerte sanitaire qui s’est également étendue aux Etats-Unis d’Amérique.

SUÈDE

Début du championnat reporté.

SUISSE

Ici, le championnat est arrêté au moins jusqu’au 23 mars.

TURQUIE

Tous les événements sportifs sont suspendus.

UKRAINE

L’Ukraine rejoint également la longue liste des pays qui doivent se rendre au Coronavirus. Le gouvernement ukrainien a ordonné une mise en quarantaine de trois semaines dans le pays à la suite de l’épidémie. Le Comité Exécutif a organisé la suspension de tous les championnats.

HONGRIE

La Fédération hongroise de football a annoncé, à la suite des décisions prises par le gouvernement, de suspendre indéfiniment les championnats.

URUGUAY

Toutes les activités sportives sont suspendues.

VENEZUELA

Championnat suspendu.