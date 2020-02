FOCUS TMW – Serie C, le Top 11 du groupe B: Zamparo s’offre un rappel

Zamparo de Reggio Audace

La nouvelle du jour est le faux-pas de la moitié de la maison de Vicence. Certes, vous ne pouvez pas toujours gagner et rien n’annule l’excellente conduite des gars de M. Di Carlo, un éloge également à Vincenzo Torrente qui fait des miracles avec une équipe qui a fait les choses en 2010 et qu’il pourrait sauver sans même passer par les éliminatoires. Ce serait une deuxième entreprise après l’an dernier avec Sicula Leonzio. Derrière les Vénitiens, Carpi s’arrête (2-2 avec Rimini récupère), Reggio Audace souffre avec Fano mais gagne et passe à -5. Résultat spectaculaire pour Triestina à domicile avec Virtus Verona, Padova de Mandorlini s’impose 4-0 contre Vis Pesaro et rêve de débuter un retour sensationnel et passionnant. Dans le retard de lundi soir, Fermana remporte le derby contre Sambenedettese. Ci-dessous est le Top 11 de TuttoMercatoWeb après le vingt-quatrième jour de groupe B:

gardien de but

Alessandro Giacomel (V. Verona): un mur authentique, une performance également mise en avant par de nombreux journaux nationaux. Très prudent à chaque fois que Lodi bat un coup de pied, décisif en finale sur Procaccio et Maracchi.

Les défenseurs

Roberto Codromaz (Rimini): ne pouvait pas imaginer un meilleur début. Elle exploite une croix Letizia et déverrouille sa tête: une excellente carte de visite pour les fans.

Andrea Coda (Gubbio): lui et le gardien Ravaglia s’occuperont du champ très difficile des leaders de la ligue Vicenza pour entraîner l’équipe vers un match nul fondamental qui connaît beaucoup de tournants.

Matteo Pinton (V. Verona): Il est vrai que le gardien de but a sauvé la porte dans au moins quatre circonstances, mais la défense vénitienne a bien tenu le coup. Excellente fermeture sur Procaccio: il semblait avoir été ignoré, mais il a récupéré comme un grand joueur.

milieux de terrain

Davide Buglio (Padoue): deuxième but en deux semaines pour l’arrière latéral arrière, bon pour se moquer de Puggioni avec une trajectoire maligne à 25 mètres.

Francesco Ardizzone (Cesena): utilise une splendide croix de Zampano pour battre l’innocent Mazzini avec sa tête. À l’occasion, il est très bon pour se moquer de Pergreffi, l’un des défenseurs les plus attentifs et scrupuleux de la catégorie.

Fausto Rossi (Reggio Audace): joueur de niveau absolu, sans surprise jusqu’à récemment dans les visions des meilleurs clubs de la catégorie supérieure. L’équipe exprime beaucoup de football et il est le chef d’orchestre.

Marco Beccaro (SudTirol): profiter d’un jeu de Casiraghi et Tait pour marquer le 2-0 à partir d’une position difficile. Peu de temps auparavant, il avait réalisé une passe parfaite pour Rover.

attaquants

Fabio Scarsella (FeralpiSalò): il décide d’un match acharné plein de revers devant avec un but à la 35e minute favorisé par un ajustement parfait et un mouvement qui déplace les défenseurs et gardiens de but de Modène.

Matteo Rover (SudTirol): dévastatrice première demi-heure, à des taux très élevés. Il ne l’avait pas vu aussi déterminé depuis un certain temps. Il le déverrouille habilement en utilisant une bonne passe décisive de Beccaro.

Luca Zamparo (Reggio Audace): un retour triomphal pour cet attaquant, qui a marqué quatre buts en deux rencontres. Dans ce cas, il déverrouille sa tête au coin de Radrezza, puis double sur un coup de pied de pénalité avant de toucher le set dans différentes circonstances.

entraîneur

Stefano Vecchi (SudTirol): son équipe continue de produire un jeu pétillant dans les murs d’amis, un Arzignano ne paie pas et est rentré chez lui avec un poker sur le dos.