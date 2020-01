FOCUS TMW – Serie C, Top 11 groupe B: le but de Cinelli fait voler Vicenza

Sur la photo Cinelli

© photo de Francesco Di Leonforte / TuttoCesena.it

Parfum de B pour Vicence. Il ne sera toujours pas comparable à l’évasion de Reggina et Monza, mais la course triomphante des rouges et blancs a atteint son apogée avec la victoire de mesure dans l’affrontement direct avec Carpi, plutôt nerveux et contraint de clore le match en 9 hommes. Crise profonde, cependant, pour Padoue: le coup de grâce interne avec Modène (qui après le changement d’entraîneur atteint une moyenne impressionnante de points) a fait exploser le banc de l’entraîneur Sullo. SudTirol gagne et convainc par une chute libre à Rimini malgré le bon impact de Letizia, spectaculaire 3-3 à Manuzzi entre Cesena et Virtus Verona. Dans le report d’hier, Triestina s’impose 2-1 sur le terrain difficile de Plaisance, grâce à un doublé de Maracchi qui sauve le banc de Gautieri. Ci-dessous est le Top 11 de TuttoMercatoWeb après le 22e jour de la groupe B:

gardien de but

Victor De Lucia (FeralpiSalò): toujours prudent lorsqu’il est remis en cause, il baisse le volet, bloquant nonchalamment les tentatives de distance de D’Angelo et Lancini.

Les défenseurs

Alessandro Fabbri (SudTirol): vote moyen croissant pour un arrière complet qui a peu d’égaux dans la catégorie et qui produit beaucoup de croix par match.

Emanuele Padella (Vicence): engage un duel très physique avec le bombardier Vano, choisit de jouer à l’avance et ne fait pratiquement rien de mal. En finale de la première mi-temps décisive sur un tir sans faute de Biasci.

Simone Bonalumi (Arzignano): en été, il avait également été amené à Gubbio et, ironiquement, il a joué son meilleur match de la saison contre les Umbrians. Le mur.

milieux de terrain

Alessandro Mattioli (Modène): le meilleur sur le terrain de tous les temps, devant les géants de Padoue, c’est lui de voler la vedette. L’assistance pour le réseau Ferrario est parfaite, car elle rapporte trois points fondamentaux qui nourrissent le rêve des séries éliminatoires.

Riccardo Cazzola (V.Verona): donne le coup d’envoi du but en débloquant le 0-0 à 16 ‘avec un tir rapproché qui ne laisse aucune place au gardien de Cesena.

Antonio Cinelli (Vicence): l’objectif découle d’un modèle bien étudié dans la formation. Lancement de Vandeputte, la banque aérienne de Saraniti et une volée imparable pour le gardien de Carpi. Le réseau Serie B?

Federico Maracchi (Triestina): décide avec une accolade le grand match contre Plaisance. Sur le premier but, il est bon pour mettre le ballon dans le filet grâce au rejet du gardien rouge et blanc, tandis que sur le centre de Scrugli il empoche rapidement la tête et bat pour la deuxième fois l’extrême Emiliano Bertozzi.

attaquants

Carlo Ferrario (Modène): il se retrouve prêt sur la croix parfaite de Mattioli, un écart de sous-mesure qui ne laisse aucune place à Minelli. Peu de temps après, il a presque doublé au terme d’une grande action personnelle.

Karlo Butic (Cesena): Il peut être vrai qu’il marque deux buts sur un penalty, mais il n’est pas facile de maintenir la clarté, surtout si la chance d’une égalité se présente dans la zone de Cesarini. Il ne nous fait pas regretter le départ de Sarao.

Simone Mazzocchi (SudTirol): deux buts en trois minutes, un doublé très important pour l’attaquant dans la semaine de controverse sur le départ de Morosini qui, jusqu’à présent, n’a pas affecté le jeu de traction avant des garçons de M. Vecchi.

entraîneur

Domenico Di Carlo (Vicence): une autre étape essentielle vers la victoire au championnat, la victoire 1-0 sur Carpi est le résultat d’un grand sens tactique.