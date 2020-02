Foggia, 8 absences pour le derby avec Audace Cerignola: les détails

Après le dernier quart de travail Foggia devra purger plusieurs disqualifications pendant le derby avec leAudace Cerignola, prévue pour demain au stade “Zaccheria”.

En fait, arrêtez-vous auprès du juge des sports: Fumagalli, citoyen, anneaux et Salines, en plus de allemand qui devra effectuer un autre arrêt avant de revenir. Le technicien Ninni Corda il devra également renoncer aux blessés Salvi, Strumbo et Staiano, pour un total de 8 défections. Exclus à la place par choix technique Gibraltar.

Ci-dessous la liste des joueurs Rossoneri appelés:

Effectif Foggia-Audace Cerignola ph Calcio Foggia 1920