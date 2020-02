Foggia-Cerignola 2-1, derby aux satanelli avec super Gerbaudo. Audace termine en 9

FOGGIA. Derby de Foggia au «P. Zaccheria “, le Foggia di Corda accueille leAudace Cerignola de Feola dans une course fondamentale du point de vue du championnat. Les Rossoneri et les Gialloblè en effet, s’ils veulent continuer à cultiver des rêves de gloire, je ne peux absolument pas manquer le rendez-vous pour essayer de raccourcir les dirigeants du Bitonto. Des performances récentes qui mettent les invités dans une situation de léger avantage, huit victoires dans les dix dernières courses sont un butin impressionnant, tandis que les satanelli ne traversent pas leur meilleur moment avec une seule victoire lors des quatre dernières sorties saisonnières.

SATANELLI NEXT, MAIS LA CERIGNOLA EST LÀ

Premières minutes d’équilibre substantiel, sans occasion, pour rapporter la contestation des fans de Foggia ce qui complique psychologiquement le début du match Satanelli. Après quelques minutes, cependant, les hôtes tentent de se rendre dangereux, à 10 ‘de tir sur le fond du Gentile puis, 5’ plus tard, Gerbaudo le déverrouille et fait exploser la Zaccheria. Sur les développements d’un corner, le capitaine du satanelli sert le numéro 16 qui ne laisse en diagonale aucun chemin à Cappa. Bang et réponse Sansone-El Ouazni, l’attaquant jaune-bleu avec sa droite envoie sur la barre transversale tandis que le bombardier inversé rouge et noir réchauffe les gants de la capuche. Le Cerignola grandit au fil des minutes, et en 180 “il touche deux fois la cravate: Rodriguez assiste pour Longo, qui envoie quelques pas sur la barre transversale, puis Samson de l’extérieur de la zone avec sa droite touche le poteau. La dernière opportunité de la première mi-temps est la marque Rossoneri, Russo essaie de loin mais ne gagne qu’un corner.

EQUI BOLD, BIS GERBAUDO

Reprise aussitôt vive, à 53 ‘le Cerignola retrouve la même chose avec un tir droit de Samson, qui conclut au mieux une action sur la contre-attaque de la sienne. A seulement 5 ‘de passe et Foggia trouve l’avantage, Gerbaudo décisif encore une fois qui recueille dans la zone et pêche le carrefour, que le tir du numéro 16 des satanelli peut être appris pour Cappa. Vous changez d’un côté à l’autre, puis à 72 ‘ballon sensationnel raté par Foggia avec Di Jenno, ce dernier reçoit de Campagna mais d’une excellente position ne trouve pas l’écart gagnant. Ils gèrent les hôtes sans aucun problème particulier, l’Audace ne peut pas inquiéter l’arrière-garde prudente de l’AC Milan. En finale les invités qui ferment en 9 perdent la tête, le Fallaccio de Rodriguez qui laisse le sien en dix hommes, quelques minutes plus tard Longhi le suit dans les vestiaires pour protester. Foggia gagne, qui remporte les éliminatoires du derby et reste dans le sillage des leaders Bitonto.