Foggia derrière des portes closes. À plusieurs reprises

Le juge des sports, Avv. Aniello Merone, assisté des députés Avv. Fabio Pennisi, Avv. Giacomo Scicolone avec la collaboration du représentant de l’AIA, M. Sandro Capri et du secrétaire-gérant M. Marco Ferrari, a adopté les décisions suivi en détail ci-dessous.

SOCIETE ‘

FIN

3 000,00 euros et 1 course à huis clos FOOTBALL FOGGIA 1920 Pour que leurs supporters lancent une pierre de la taille d’un noyer aux supporters de l’équipe adverse en en frappant un sur la tête avec pour conséquence une fuite de sang et une intervention nécessaire des agents de santé et des interventions ultérieures transport à l’hôpital. Peine ainsi déterminée également en raison de la récidive visée au C.U. 76 (R CdC)

Euro 1.000,00 ÉQUIPE ALTAMURA Pour avoir ses supporters, pendant la course, du matériel pyrotechnique (15 bombes fumigènes) a été introduit et utilisé dans le secteur qui leur est réservé.

Euro 400,00 FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L Pour avoir leur propre garçon de ballon a retardé le tournage du match à plusieurs reprises.

Euro 400,00 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. Afin d’avoir ses propres supporters, pendant la course, du matériel pyrotechnique (4 bombes fumigènes) a été introduit et utilisé dans le secteur qui leur est réservé. (R CoC)

MANAGERS

INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 19/2/2020

PETRAGLIA ANTONIO UMBERTO (GRUMENTUM VAL D AGRI) Pour avoir adressé une expression offensante à l’adresse d’un A.A.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

LONGHI ALESSANDRO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.) Pour avoir adressé une expression offensante à l’adresse du Directeur de Course.

CAPONE GIANLUCA (GLADIATEUR 1924) Avoir, en jeu en cours mais sans possibilité de contester le ballon, frapper un footballeur adverse qui était au sol avec un coup de pied.

LANDOLFO FRANCESCO (GLADIATEUR 1924) Faire frapper un footballeur adverse au visage pendant le match.

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

RODRIGUEZ SAMON REIDER (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE POUR UNE DOUBLE ADMISSION

D ORSI RAFFAELE (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

LANGONE SOUMAHORO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

DEL SORBO ANTONIO LIBERO (GLADIATEUR 1924)

PANTANO GIOVANNI (GLADIATEUR 1924)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

MAROTTA MARIO (AUDACE CERIGNOLA A R.L.)

GERBAUDO MATTEO (FOOTBALL FOGGIA 1920)

RUSSO FRANCESCO (FOOTBALL FOGGIA 1920)

CABRERA JOAQUIN NICOLAS (FRANCAVILLA)

PETRUCCETTI LUCA (FRANCAVILLA)

GOGOVSKI HRISTO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

CACACE DAVIDE (SORRENTE 1945)

LA MONICA GIUSEPPE (SORRENTE 1945)

VITALE GAETANO (SORRENTE 1945)

ADMONITION AVEC AVIS (IX)

D ANCORA SALVATORE (CLUB DE FOOTBALL DE BRINDISI)

DE ROSA ROBERTO (SORRENTE 1945)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

DE VITIS ANTONIO (CITTA DI FASANO)

DIAZ AUGUSTO JOSE (VILLE DE FASANO)

PETRUCCELLI ALESSANDRO (FIDELIS ANDRIA 2018 S.R.L)

BENIVEGNA PIETRO (FRANCAVILLA).