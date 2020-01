Foggia-Nocerina 2-0, les satanelli trouvent les trois points à Zaccheria

FOGGIA. Après la performance désastreuse contre Agropoli, le Foggia de monsieur Corda part de la Zaccheria où cet après-midi accueille les cloches de la Nocerina. Jeu fondamental pour les deux équipes, les satanelli après deux nuls consécutifs doivent nécessairement trouver les trois points pour saper la primauté de Bitonto, engagé avec Fasano.

ZÉRO ÉMOTIONS, QUELQUES OCCASIONS

Les Molossiens, quant à eux, ont montré des signes de croissance lors des derniers matchs, six matchs dans lesquels sept points sont arrivés, collés au même nombre que les grands noms du championnat et battant Tarente à l’Iacovone. Rythmes très bas en début de course, peinant à créer des dangers pour l’équipe à domicile. A 2 ‘, annulé un but pour Russo, mais l’arbitre avait arrêté le match en reconnaissant une irrégularité précédente. Première fois avare d’émotions, à enregistrer seulement trois tentatives par les satanelli, qui tentent de le faire avec Cittadino, Campagna et Gerbaudo, mais ce sont des conclusions irréalistes qui n’engagent pas le numéro un de Nocerina. Les Molossiens, quant à eux, gardent bien le terrain et, à part quelques coups de pied arrêtés, donnent très peu à leurs nobles rivaux.

ERREUR NOCERINA, QUITTE AVANT

Une course comme celle-ci ne peut être débloquée que grâce à une erreur dans la marche, qui arrive malheureusement pour les invités à 50 ‘. Scolavino fait une erreur en possession et met De Siena en difficulté, contraint de placer Gerbaudo dans la zone. L’arbitre ne peut que faire un coup de pied de pénalité, rapidement transformé avec froideur par Citizen. En le retournant, les deux techniciens tentent de tirer de nouvelles forces du banc pour le rush final de la course. À 64 ‘de tentative de Citizen à distance, déviation providentielle de Leo. À 66 ′ de sensations fortes pour la défense à domicile: action personnelle de Corcione dans la file de gauche, dans la surface de réparation, cependant, le joueur des Molosses a fait un mauvais choix, préférant une solution personnelle plutôt que d’aider ses coéquipiers. Réplique immédiate de Foggia avec un joueur de Gerbaudo qui éclate le poteau, au fur et à mesure que l’action se poursuit le ballon finit aux pieds de Kourfalidis qui envoie une bonne position en hauteur. A 81 ‘, les satanelli clôturaient virtuellement le match, sur l’aide du capitaine Gentile déviation décisive de Kourfalidis qui donnait les deux à zéro et faisait exploser la Zaccheria. Ainsi finit deux à zéro, avec un test de grand cynisme et de concrétité les satanelles trouvent les trois points.