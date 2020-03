Foggia pleure Antonio Cianci, décédé des suites d’un terrible accident de la route

Deuil sérieux à la maison Foggia, le club de l’AC Milan pleurant le décès prématuré de son magasinier de 38 ans Antonio Cianci, victime d’un accident de voiture ce matin.

Ci-dessous, la note émouvante de l’association des Pouilles, proche de la famille Cianci:

Le président, l’ensemble du conseil d’administration, les managers, le staff technique, les joueurs, le secteur jeunesse et tous les collaborateurs de Calcio 1920 1920 pleurent Antonio Cianci, le magasinier du club, décédé ce matin dans un terrible accident de la route alors que il est allé au terrain de sport de Troia pour la séance d’entraînement d’aujourd’hui. Une immense tragédie indescriptible qui nous prend tous au dépourvu et qui nous amène inévitablement à nous embrasser et avec tout l’amour possible autour de la famille de notre Antonio, 38 ans et père de trois beaux enfants qui auront toujours notre proximité.

Et on se souviendra de lui avec son sourire, ses blagues et les “tapotements” sur l’épaule “qui portaient bien”, comme il le disait. Un vrai garçon, toujours disponible et désintéressé, prêt à tout pour aider les autres. Salut Antò, nous serons toujours avec toi. Et vous avec nous.