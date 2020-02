Folch: “Il faut préserver le bonheur de Messi, qui a une clause qui lui permettrait de quitter le Barça”

Ernest Folch, directeur des Sports, a déclaré dans RAC1 qu’il ne considère pas un appel électoral comme la solution aux incendies au Barça: «Si la façon de résoudre cette crise est de déclencher des élections, je dirais non. Je m’asseyais avec Messi pour lui demander d’où venait son inconfort et quelles mesures prendre. Un pur appel électoral, je ne sais pas si je résoudrais quelque chose Vous devez sauver la stabilité de l’équipe et préserver le bonheur de Messi, que voir votre message aujourd’hui sur Instagram semble inquiétant. Il n’y a pas de précédent pour un Messi en colère de ce genre, pas même celui cité avec Faus, qui était manager. Abidal est un secrétaire technique et Messi d’aujourd’hui n’est pas que Messi. Maintenant, il est également le capitaine et le totem du Barça. Tout le monde parle d’élections mais je veux me rappeler que Messi a une clause qui lui permettrait de quitter le Barça à la fin de la saison. C’est plus urgent que les élections. »