Folie à Naples pour un billet pour la Ligue des champions

La vente des billets pour le match de Ligue des Champions qui affrontera Naples et le Barça à San Paolo a commencé et a déclenché la folie dans la ville italienne. Il est connu par tout le dévouement ressenti dans cette ville pour le football et, surtout, pour l’équipe de la ville et la visite du Barcelone C’est une incitation supplémentaire à assister au stade pour encourager l’équipe Genaro Gattuso.

02/07/2020

À 13 h 07

CET

Antonio Tuachi

En principe, il y a eu des plaintes concernant le prix élevé des billets pour le choc européen, mais Les fans de tout le sud de l’Italie ont répondu positivement et il semble qu’ils rempliront leur stade qui sera, sans aucun doute, une chaudière qui posera un climat hostile pour l’ensemble de Quique Setién.

Les entrées Ils ont été mis en vente à 6h30 du matin et il y avait déjà des lignes de dimensions importantes. Les abonnés avaient déjà pu obtenir leurs billets et la vente au public extérieur a été chaotique. Il y a des gens qui ont été plusieurs heures auparavant dans les points de vente camping dans la rue pour voir la Mertens, Fabián Ruiz, Ruelle et compagnie devant l’équipe de Leo Messi.

L’ensemble de Gattuso est en bon état, ont gagné leurs 3 derniers matchs contre des rivaux très coriaces. Il a battu la Lazio à domicile dans le duel de Coppa, a fait de même contre la Juventus en match de Serie A et a battu la Sampdoria à Luigi Ferraris avec un score de 2-4.

Les Italiens ont été renforcés sur le marché d’hiver. Ils ont dû changer de pièce pour affronter la seconde moitié de la saison. Les deux joueurs avec le plus de noms qui ont atteint le club napolitain sont le milieu de terrain Stanislav Lobodka, Ex del Celta, et la fin Matteo Politano cela vient d’Inter.