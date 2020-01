Fonctionnement du droit ou du prêt de rachat

La phase hivernale du marché des transferts prend un rythme effréné, pas tant pour le nombre d’opérations déjà conclues, que pour les négociations. Souvent, cependant, nous ne pouvons comprendre pleinement qu’un joueur change d’équipe avec la formule de vente normale. Mais ce n’est pas le seul.

Changer de chemise temporairement

Parmi les différentes formules utilisées pour changer la veste d’un joueur, il y a évidemment celle de prêt. Avec cette solution, un athlète ne passe normalement d’une équipe à une autre que temporairement. En pratique, généralement à la fin du championnat, le joueur revient dans l’équipe qui détient sa carte. Cette formule est identifiée par le libellé “prêt à sec».

Lorsque le club, qui reçoit temporairement le joueur, ne paie que le salaire pour les mois où il porte son maillot, cela s’appelle “prêt à titre onéreux».

Dans le cas, cependant, où l’athlète continue de recevoir des émoluments de la première équipe, c’est le cas de “prêt gratuit». Jusqu’à présent, il n’y a pas de problèmes, c’est tout simple. Certaines complications surviennent lorsque le retour du joueur dans l’équipe avec laquelle il est inscrit n’est pas aussi sûr et direct.

Le droit de rachat

Comme il est facile de deviner, avec le droit de rachat l’équipe qui accueille le joueur prêté, à la fin du championnat peut décider de le conserver, puis transformer le prêt en véritable achat.

L’obligation de rachat

Lorsque l’option est celle deobligation de rachat, l’achat du joueur aura lieu à la fin du championnat, et le paiement et l’acquisition de sa carte seront obligatoires. Avec une lecture attentive, nous pourrions nous demander quel sens ce type de clause fait, mais en reflétant et en gardant à l’esprit les limites du marché que certaines équipes ont (le fameux “fair-play financier”), tout semble beaucoup plus clair. En pratique, l’équipe A reçoit le joueur X de l’équipe B en janvier de l’année en cours, mais deviendra le sien à tous égards lors du marché de transfert estival suivant.

La contre-rédemption

Cette option est celle qui est généralement utilisée dans le cas d’un jeune joueur prometteur ou acheté à l’étranger d’une équipe à une autre et confiée temporairement à une autre équipe italienne, en essayant de gagner autant que possible.

Supposons que l’équipe A est en prêt avec droit de rachat et de contre-remboursement le joueur X à l’équipe B. Si celui-ci reste satisfait et veut le garder, il fait usage du droit de rachat en payant un certain montant. À ce stade, si la première équipe veut également le joueur, elle utilise le contre-remboursement, payant un certain montant au club B.

Bien sûr, si l’athlète n’est pas revenu comme espéré, il retourne dans l’équipe A sans que personne ne paie ou fasse quoi que ce soit d’autre. Bien entendu, les chiffres sont définis à l’avance au moment de la conclusion du contrat de prêt, même si nous ne nous faisons pas d’illusions sur le fait que les chiffres réels sont ceux rendus publics.