“Fonseca est bon, offensant et n’a peur de rien”

Comme d’habitude ces jours de quarantaine, l’ancien capitaine du Rome Francesco Totti a participé à un instagram direct avec un ancien footballeur. Cette fois, c’était l’ex Inter chrétien Vieri et les deux se sont laissés aller à plusieurs déclarations. Le “pupone” a parlé de son ancienne équipe, faisant l’éloge de l’entraîneur Paulo Fonseca, de ses habitudes à la maison et bien plus encore.

La compétence de Fonseca

«Fonseca est bon, tout le monde en parle bien en tant qu’entraîneur et en tant que personne. Je l’aime bien, c’est un gars offensif et il n’a peur de rien. Mais maintenant, il faudra voir s’ils vont reprendre ».

Les entraînements

«Je m’entraîne au moins deux fois par jour, je ne me suis jamais entraîné comme ça de ma vie. Une heure le matin et une l’après-midi. Dans la prochaine session, les escaliers m’attendent, les petits et les grands. Puis 40 minutes de course, aussi parce que demain soir (aujourd’hui, ndlr) pizza et glaces. Maintenant, je pèse environ 88 kg, donc je n’ai pas à faire les défilés. Christian s’entraîne également avec moi tous les jours. ”

Légendes italo-allemandes d’octobre

«Nous ressemblions à des célibataires et à des personnes mariées, quelqu’un m’a fait prendre effet quand ils se sont déshabillés, car alors vous repensez à tout ce qui a été fait, j’ai envie de pleurer. Beaucoup sont allés très lentement, il me semblait que Ronaldo était le phénomène des bons moments, j’ai volé en comparaison avec eux. Malheureusement, soit vous continuez à vous entraîner, soit c’est fini ».

Coup d’envoi de l’équipe Totti

«J’ai mon équipe, avec moi il y a Pizarro, Vucinic, Tonetto, parfois Aquilani. Les adversaires volent, surtout la vingtaine, on ne peut pas le suivre. Candela n’arrive pas à jouer, c’est plus de 100 kg. L’entraîneur? L’un des plus pauvres “.

Netflix et la nostalgie des jeux

«Je regarde Netflix, mais maintenant j’ai vu toutes les séries. Nous devons revoir nos jeux, ou au moins nos objectifs. C’étaient de bons moments. ”

La promesse finale

«Demain, je vous enverrai un beau défi, préparez-vous. Vous n’êtes pas obligé de bouger, c’est quelque chose que vous faites quand vous êtes immobile. ”