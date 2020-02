Fonseca: «Rome, la pression est une excuse. Des problèmes avec l’équipe? VIDÉO des inventions | Ligue Europa

Voici les mots du technicien du Rome Paulo Fonseca à la veille des huitièmes de finale de la Ligue Europa avec Gand.

Êtes-vous plus préoccupé par Gand ou le moment des Roms?

Cela me préoccupe seulement de préparer le match. Nous faisons face à une équipe solide mais cette semaine, j’ai eu des signes que l’équipe est meilleure. Nous avons bien travaillé.

On parle de comparaisons entre elle et l’équipe. Comment décrivez-vous la relation avec les joueurs?

Il n’y avait aucune comparaison. Maintenant, il est facile de trouver des problèmes de vestiaire ou entre moi et les enfants. Mais ce n’est pas juste, nous travaillons honnêtement et ne cachons rien. Ma relation est toujours bonne. Nous parlons des problèmes qui oui, mais il n’est pas juste d’inventer des affrontements. Trop facile à faire.

Comment va Pellegrini?

Il est vrai qu’il ressent parfois des douleurs aux pieds, mais ce n’est pas un alibi ou un problème de performance. Le problème est général, l’équipe et Lorenzo a particulièrement accusé cette situation. Il doit être équilibré et jouer sans vouloir prouver quelque chose.

Diawara peut-il revenir jouer bientôt?

Nous sommes optimistes, il a commencé à s’entraîner avec nous pendant 2 jours et les signes sont positifs. Il se sent bien et ne ressent aucune douleur. Voyons comment il va la semaine prochaine.

Est-ce que gagner la Ligue Europa est aussi un moyen, le plus simple?

Nous pensons que c’est également possible grâce au championnat. Il ne reste plus qu’à retrouver la confiance et l’équipe du passé. Nous ne pouvons pas penser à gagner quelque chose si nous ne revenons pas aux premiers. Notre travail en ce moment est juste cela.

Au cours de sa carrière, outre Porto, il a connu de nombreux succès. Comment gérez-vous la pression d’un carré aujourd’hui, étant donné que d’autres collègues dans le passé ont démissionné à cause de cela?

J’en ai parlé à mon assistant. C’est une question qui mérite beaucoup de mots. Ici à Rome, il y a une négativité que je ne comprends pas. La première chose que j’ai entendue lorsque j’ai parlé de Rome a été: “attention, c’est difficile. Il y a une grande pression”. Mais je dis que si un entraîneur ne veut pas de pression, vous ne pouvez pas former de grands clubs comme la Roma. Ce n’est pas un problème pour moi. Par exemple, le Dinamo Kiev en Ukraine est sous forte pression, les fans attendent les joueurs à l’extérieur du stade si vous perdez un match. Le Shakhtar n’est pas parce qu’il joue loin de la ville. Si je ne voulais pas de pression, je ne pouvais pas entraîner la Roma. Cela se produit partout. Ce n’est pas différent, je ne dirai pas qu’il en est ainsi.

Carles Perez peut-il jouer demain?

Je peux dire qu’il jouera dès la première minute

En 2020 seulement avec Parme est venu le but invaincu. Il y avait une défense, vous y pensez?

Cela dépend du jeu, car ce n’est pas un problème de changer de forme ou de jouer 3. Je ne vous dirai pas si je reviens demain, mais il n’y aurait pas de problème. La chose la plus importante n’est pas le système de jeu mais la façon de se défendre.

La Roma marque souvent en défense, mais elle est également moins efficace en avant sur un ballon inactif. Comment se fait-il?

Je pense que c’est un problème de concentration. Les Roms ont moins confiance en eux, sont moins calmes et tout mauvais détail peut conduire au but tout de suite. Il n’est pas normal que nous prenions des buts sur un ballon stable, nous y avons travaillé aujourd’hui. Avec Atalanta tactiquement, nous n’avions pas tort, nous avions tort sur certains détails. Nous avons bien fait la stratégie, je ne me souviens pas d’équipes qui n’ont pas permis à Atalanta de faire quoi que ce soit, ce qui est très fort devant.