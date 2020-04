Football anglais: lettre de Marcelo Bielsa pour coronavirus | Premier League | Football























































































































Bienvenue

!

Vous avez créé votre compte Futbolred. Connaissez et personnalisez votre profil.

Un e-mail de vérification sera envoyé à

Vérifiez votre boîte de réception et sinon, dans votre dossier spam.

L’entraîneur de Leeds a donné son avis sur le retour de la compétition devant les tribunaux.

Marcelo Bielsa, entraîneur argentin à Leeds United.

Photo:



Twitter: @LUFC

Pour:

Écriture futuriste

13 avril 2020 à 11 h 13

Le football est l’un des divertissements les plus manqués au milieu de la crise mondiale causée par le coronavirus. Et en Europe, de nombreuses ligues souhaitent déjà reprendre la compétition. L’un d’eux est l’Angleterre, qui prévoit de retourner sur les terrains avec la Premier League (première division) et le championnat (deuxième).

C’est ainsi que l’un des entraîneurs les plus importants de la deuxième division anglaise, l’Argentin Marcelo Bielsa, a exprimé son opinion dans une lettre dans laquelle il a exprimé sa position. L’entraîneur de Leeds a envoyé sa lettre à la Ligue anglaise de football (EFL), qui organise la deuxième division de ce pays, et à la Fédération anglaise de football (FA).

Bielsa a soutenu qu ‘”il est très risqué” de renvoyer des footballeurs sur un terrain “sans garantir leur sécurité” au milieu de la pandémie de coronavirus.

Le ‘Loco’ Bielsa a montré sa raison et s’est prononcé pour la défense des footballeurs, avant d’interposer ses intérêts ou ceux du club pour que le football revienne le plus tôt possible.

«Le plus important est d’être guidé par le principe de la santé. Les renvoyer devant un tribunal sans garantir leur sécurité est un grand risque “, a écrit Bielsa dans sa lettre.

COMMENTAIRE

SAUVEGARDER

Entrez ou

s’inscrire

pour enregistrer des articles dans votre espace utilisateur et les lire quand vous le souhaitez

Élément enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

Cet article a déjà été enregistré

Pour le consulter à un autre moment,

visitez votre espace utilisateur.

L’élément n’a pas pu être enregistré, veuillez réessayer