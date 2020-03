Football, après Pâques

Le football ne pourra reprendre qu’après Pâques. La Liga sera reportée au moins jusqu’à la fin de l’isolement et de sa prolongation, qui devrait être officielle dans quelques jours et que l’état d’alarme durera jusqu’à la fin des dates mentionnées. L’organisme dirigé par Javier Tebas, qui a présidé la réunion avec tous les clubs, communiquera la décision prise dans les prochains jours.

19/03/2020

Agir à 19:31

CET

SPORT.es

De cette façon, Thèbes estime que jusqu’au 23 avril au moins, date souhaitée, il ne pourra pas commencer la compétition, quelque chose pour lequel vous devrez attendre un peu plus longtemps puisque la 20 Première équipe et la 22 Deuxième équipe devront faire une mini pré-saison après la pause obligatoire.

Donc, être optimiste et comme la première option est de jouer le jour 28 le week-end des 2 et 3 mai. L’idée de Thèbes est de conclure le championnat dans les temps marqués, c’est-à-dire le 30 juin. S’il ne pouvait pas être aux dates indiquées, il s’agirait de reprendre les 13 et 14 mai, en semaine.

Si vous voulez rattraper le temps perdu, il est clair que plusieurs jours seront joués du lundi au vendredi. Si le championnat est allé au-delà du 30 juin, il n’est pas exclu qu’il se disputera l’été après le report de la coupe d’Europe.