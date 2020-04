Football argentin et sa dette en souffrance: tolérance zéro contre la violence de genre

Cette semaine, nous avons dû regretter un nouveau cas de violence de genre dans le football argentin. Cette fois, le protagoniste était Sebastián Villa, un joueur de Boca.

“Malheureusement, je dois le faire aujourd’hui, car je n’en peux plus! Ils ont vécu 2 ans ensemble de nombreuses souffrances dans lesquelles j’ai pardonné et pardonné des coups en attendant un changement de sa part et ça ne s’est jamais produit! Il y a des menaces et tout ce qui dit que ça va nuire à ma vie et à celle de ma famille qui appelle de mauvaises personnes qui travaillent dans ma ville, me faisant désespérer seulement quand je vois ma famille en danger.. Je le fais par peur car cet homme qui le voit sur les réseaux ou dans la presse comme s’il était un homme sage et parle avec maturité mais la réalité est différente “, faisait partie de l’histoire de Daniela Cortes.

J’ai pardonné et pardonné des coups en attendant un changement de sa part et ça n’est jamais arrivé! Daniela Cortés

Quelle a été la réponse du Xeneize? Pour le moment, une déclaration qui ne dit pas grand-chose. “Le Club Atlético Boca Juniors informe que, compte tenu des faits connus du public impliquant un joueur de l’équipe de football professionnelle, il est déjà en contact avec les avocats et les représentants du joueur pour approfondir l’épisode. et prendre les mesures appropriées. Désormais, le club est mis à la disposition de la justice dans tout ce qui peut lui permettre de clarifier l’événement, conformément à l’engagement pris par cette directive en matière de Droits de l’Homme et de genre. Boca réaffirme son attachement aux valeurs d’égalité et de respect, considérant les clubs comme un acteur social déterminant pour mener ce combat que nous avons en tant que société pour éradiquer la violence de genre, dans toutes ses expressions. “

La justice devra résoudre la situation du joueur, mais il est clair que le football argentin est en faute. Il n’y a toujours pas de mesures concrètes et les clubs n’ont pas de protocoles adéquats à suivre dans ces cas. Plusieurs fois, ils semblent prioriser les intérêts du club et ne pas penser à la responsabilité sociale qui doit exister.

La villa est l’un des nombreux cas présents dans notre football. Vous souvenez-vous que Cristaldo a frappé sa petite amie? Il est toujours en course. Allégations d’abus sexuels à Edwin Cardona et Wilmar Barrios ils ont été oubliés et de nombreux cas peuvent être cités.

Il est temps que le football soit confronté à ce problème qui appartient à l’ensemble de la société. Parce que le sport devrait donner l’exemple. Parce que ces actes de violence ne peuvent être admis. Il est temps de prendre conscience et de se prendre en main. Leaders, coachs et partenaires des violents doivent être unis sous le même message: ZÉRO TOLÉRANCE!