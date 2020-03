Football espagnol en quarantaine (II): l’entraîneur

Aujourd’hui, nous accueillons Pepe Mel, actuel entraîneur de l’UD Las Palmas en deuxième division et qui a notamment traversé des équipes de la catégorie Getafe ou Betis.

Un point de vue très différent.

Onefootball continue de vous apporter ces interviews en série de différentes personnalités du monde du football pour découvrir comment elles vivent ces jours et ces semaines de quarantaine. En attente?; laissez la compétition revenir.

Par téléphone et depuis Las Palmas de Gran Canaria, entouré de toute la famille, c’est ainsi que Pepe Mel nous a traités aujourd’hui. Sur la table, de nombreux sujets, sa vision de la situation actuelle en tant que personne et en tant que coach.

Tout d’abord, comment allez-vous et votre famille?

Comme le reste des Espagnols, coincé à la maison et essayant de contribuer autant que possible pour passer ce mauvais moment.

À quoi ressemble votre vie quotidienne dans cette quarantaine?

Je fais des choses que je ne pouvais pas faire avec la compétition en cours. Regarder des vidéos de jeunes, de joueurs du Second B … Nous prenons au jour le jour les joueurs avec l’entraîneur physique pour qu’ils gardent le plus possible la forme, bien qu’un footballeur professionnel, après avoir passé une semaine sans formation perd la forme.

Cette situation vous fait vous déconnecter du football ou il est impossible

C’est un peu tout, quand tu es actif, il y a mille choses que tu ne peux pas faire. Maintenant, je passe en revue nos matchs à la recherche de choses à améliorer.

Pour un coach, comment cette suspension affecte-t-elle le traitement avec le groupe

Vous perdez le contact avec le joueur, hier j’ai parlé à mes trois capitaines car les garçons voulaient faire des dons pour acheter des masques, des gants, etc. pour aider sur l’île.

Au-delà du travail quotidien que vous leur envoyez, il est très difficile d’avoir la régularité de parler avec eux au quotidien. L’incertitude aussi de voir ce qui se passe avec la Ligue, si ça va finir comme ça, si au final elle va devoir essayer d’y mettre fin.

Une mini pré-saison serait-elle nécessaire si vous décidez de reprendre la compétition?

Le bon sens vous dit oui. Si la Liga décide de recommencer la saison une semaine à l’avance, ils se retrouveront avec des footballeurs peu préparés. Je doute fort que ce concours puisse être terminé.

Pensez-vous que la décision qu’il n’y aura pas de football est en retard jusqu’à ce que le gouvernement l’autorise?

C’est la décision normale, le football ne peut ignorer les problèmes des gens. Je crois sincèrement que le football espagnol devrait commencer à voir comment cette saison se termine de la meilleure façon possible.

Un problème approche, regardez les footballeurs qui sont dans une fermeture, qui ne sont pas entraînés et qui veulent les faire jouer tous les 3 jours …ça va être un gâchis.

Si vous étiez Rubiales ou Tebas, de quelle manière serait-ce la manière la plus juste de terminer cette saison?

Chaque club de football doit garder à l’esprit qu’il va perdre de l’argent. La chose à laquelle il faut penser, c’est que dans la compétition suivante, il y aura moins de promotions et moins de descentes, mais ce ne peut pas être de tuer certains professionnels jouant du dimanche au mercredi pendant 15 jours après avoir été chez eux.

Enfin Pepe: quelle est la première chose que vous ferez à la fin de la quarantaine?

Appelez chaque joueur et félicitez-le pour le comportement qu’il a eu.