Football et droits TV, Sky et Dazn en attente: la Serie A risque de perdre 225 millions | Serie A

Serie A et droits TV. Avec le championnat de football à l’arrêt, le produit TV n’est pas encore terminé. Et, hors TVA, comme le rapporte le Corriere dello Sport, il reste 225 millions d’euros entre les clubs et les télévisions, de l’argent que Sky, DAZN et Img (pour les droits étrangers) n’ont pas encore payé. Et on ne sait pas si ce montant sera jamais payé.

Les téléviseurs ont payé 83% du package complet, 5 versements sur 6, donc seul le dernier est manquant. Sky, qui détient les droits sur 266 matchs, paie 780 millions d’euros par saison; DAZN, qui a les 114 autres appels d’offres, en paie 193, qui, ensemble, ne réalisent 973 millions d’euros que pour le marché italien. De toute évidence, la partie de img, qui a payé 309 millions d’euros sur 371, il en reste 62, plus 163 de la paire DAZN-Sky. Environ 225 millions d’euros que la Serie A risque de perdre en cas d’arrêt définitif.