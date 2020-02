Football féminin: attaque une arbitre de 16 ans | Tournois de jeunes

Un match de football amateur s’est terminé par une attaque contre l’arbitre, samedi après-midi, à Brianza, avec la jeune fille de 16 ans, qui a été arrachée et insultée par l’entraîneur de l’équipe hôte et un fan, ou est ensuite partie pour le match. intervention de son père. Il Giorno le rapporte aujourd’hui. Cela s’est produit lors du match Real Meda-Rivazzanese, avec la première équipe accueillant la deuxième, de Pavie, pendant le championnat régional féminin des moins de 15 ans. Le jeune de 16 ans n’aurait pas signalé de contusions évidentes.

Le président de la Ligue nationale amateur, Cosimo Sibilia, commente: “Il est inadmissible que de tels incidents se produisent, non seulement parce que la violence est injustifiable malgré tout, mais dans le cas spécifique parce qu’elle est commise contre une fille de 16 ans seulement, à qui je veux exprimer ma proximité la plus sincère et celle de l’ensemble du LND. Les éducateurs et les parents doivent montrer l’exemple aux jeunes, en agissant ainsi, au lieu de cela, chaque principe de loyauté sportive et de coexistence civile est bafoué. ”