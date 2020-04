Football italien, pousser et tirer avec les médecins sur la seconde moitié, la responsabilité est de ne pas casser le “jouet”

ROME. Les principaux championnats d’Europe ne veulent rien laisser au hasard, il ne sera pas possible de le faire aujourd’hui plus qu’avant, mais certains doutes quant à la conclusion de la saison 2019/20 perdureront et troubleront si ce n’était pas le cas. La communauté scientifique en Italie parle d’un mois, alors il sera possible de se remettre à huis clos, mais tout est inévitablement lié au nombre de l’infection et surtout à la capacité des clubs à se conformer aux normes de sécurité.

POUSSER LES INTÉRÊTS, MAIS DES GARANTIES SONT NÉCESSAIRES

La situation semble assez claire, mais en réalité elle ne l’est pas du tout, les joueurs et leur syndicat ont déclaré à plusieurs reprises qu’ils ne retourneraient sur le terrain qu’en toute sécurité, mais si aujourd’hui les médecins et les infirmières n’ont pas encore cette garantie dans toute l’Italie, comment les footballeurs peuvent-ils l’avoir? Un mois, le temps nécessaire pour comprendre, entre autres, si la réouverture des activités de production sera gérable et contrôlable. L’économie n’attend cependant pas, de plus en plus de familles sont en difficulté ou sont susceptibles d’y aller bientôt, si peu qu’elles essaient maintenant de retrouver une lueur de normalité, dans l’espoir que le virus donnera un répit. L’ISS, à travers les mots du professeur Rezza, a expliqué que dans un sport comme le football, des mesures très strictes seront nécessaires et en tout cas un minimum de risque ne peut jamais être exclu.

QUI RISQUE PLUS

Ne nous leurrons pas, le football qui reprendra n’est “que” celui de millions d’euros à l’heure, la plus petite tranche du mouvement mais la plus riche, peut-être même pas celle qui a le plus à perdre. Absurde? Certainement pas, combien de C à la base peuvent se conformer aux indications de la communauté scientifique en termes de sécurité? Et qui assumera la responsabilité de ces contrôles? Quel footballeur amateur chez les amateurs prendra le terrain sans avoir la certitude de ne pas être infecté et de créer des problèmes pour ses proches à leur retour? Ce ne sont là que quelques-unes des questions auxquelles il faudra répondre au cours des prochaines semaines. Le football professionnel a des millions d’euros à perdre, mais les amateurs et les citoyens ont beaucoup plus à perdre, risquent leur existence même en raison de cette crise économique et sanitaire. Nous avons besoin de la responsabilité et du bon sens de toutes les parties, personne ne peut sortir vainqueur et tout le monde doit renoncer à quelque chose pour un bien supérieur, ou vous travaillez enfin comme un mouvement cohérent unique ou il y a un risque inévitable que tout le monde perde. Le football mineur permet à de nombreuses familles de vivre, il est la base de la pyramide, et en tant que tel, il doit être traité et considéré, sans oublier les réformes qui ont été nécessaires pendant des années et que l’arrêt devrait théoriquement rendre finalement réalisable.

NE BRISEZ PAS LE … FOOTBALL

Nous voulons tous revoir le football, nous voulons tous trouver une certaine liberté, mais il est indéniable que tout ne sera plus comme avant, ils continuent de le répéter, mais peut-être pas assez. En France, il est prévu une reprise de Ligue 1 entre le 3 et le 17 juin, le Bundes espère revenir sur le terrain en mai, puis toutes les autres ligues suivront. La communauté scientifique, cependant, explique que des contrôles minutieux seront nécessaires à la fois pour les matchs et pour les séances d’entraînement, dans ces dernières également des mesures restrictives rigoureuses devront être suivies, combien de clubs à ce jour de A à la dernière catégorie peuvent suivre ces lignes? Et qui ne pourra pas faire quels moyens il devra rattraper? Ce sont des questions légitimes auxquelles nous faisons confiance aux étages supérieurs se posent, entre la lecture d’un budget et certains contrats avec les téléviseurs à revoir, il conviendrait d’insérer une pincée d’humanité, également parce qu’en cas de nouvelles contagions, la reprise sera à nouveau bloquée. À ce stade, en faisant tous les contournements possibles, si le seul problème critique qui a été pensé pour être résolu est le problème économique, il y aurait vraiment un risque de “casser le football”.