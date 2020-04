“Football? Les priorités soulagent ceux qui souffrent, grands applaudissements à tous les volontaires”

LAUSANNE (SVI). Le numéro un du FIFA, Gianni Infantino, dans un moment de grande difficulté pour l’Italie, a décidé de communiquer quelques déclarations importantes aux microphones ANSA. Soutien à votre pays d’origine pour le numéro un du football mondial.

LE NUMÉRO UN DE LA FIFA

«Une partie de mon cœur est italienne, et elle est déchirée par les images des dernières semaines, nous parlons d’une souffrance incroyable et des nombreuses pertes qui affectent les familles de notre pays. Aujourd’hui, nous devons penser à apporter un soulagement à ceux qui souffrent, nous devons suivre les règles. – a déclaré le président – Je saisis cette occasion pour applaudir tous les volontaires, qui font preuve d’une grande proximité avec les héros modernes tels que les infirmières et les médecins. Solidarité? Je félicite ceux qui travaillent pour les autres, ils achètent des produits de première nécessité, des masques et des respirateurs. Le football reviendra, et quand il le fera, nous célébrerons tous la sortie de ce cauchemar. De tels moments doivent nous apprendre beaucoup, je dois d’abord et vous avec moi devez comprendre qu’après le virus, tout sera différent et qu’il y aura un besoin urgent d’un système plus inclusif et plus solidaire. J’espère que nous serons de meilleures personnes, avec une plus grande humanité et une plus grande attention aux valeurs plus saines de ce sport “.