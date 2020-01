Football365 Show: C’est ici, nous y sommes, c’est bien… et c’est EN DIRECT

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 5:33

Nous ne pouvons toujours pas vraiment croire que nous écrivons cela, mais nous avons fait une émission de télévision. Et vous savez quoi, c’est en fait assez bon. Vous devriez donc probablement le regarder, même si c’est juste pour voir nos visages.

C’est vrai, nous allons être sur le truc sanglant, avec nos vrais visages, parler de football. Nous sommes aussi surpris que vous, mais apparemment, Internet a évolué un peu depuis que nous avons lancé le site Web en 1997 et certaines personnes aiment voir et entendre des mots au lieu de simplement les lire. Tout cela semble un peu fantaisiste, mais les costumes nous ont tous offert une pinte et nous ne pouvions pas dire non.

Nous allons publier un spectacle tous les jeudis à partir du 20 février que vous pourrez regarder ici sur Football365 et probablement dans d’autres endroits également, mais nous avons d’abord enregistré un pilote – oui, nous connaissons tous les mots appropriés maintenant – en regardant les gagnants et les perdants de 2019, quelques-uns de vos courriers de l’année et les clubs avec un Big 2020 devant eux.

Mark Smith anime – il est drôle – mais nous aurons aussi un comédien différent chaque semaine juste au cas où il ne le serait pas. Dans ce premier épisode, c’est Alfie Brown, un fan de Liverpool, un gars polyvalent et, en fin de compte, un homme qui apprécie la belle beauté de Caglar Soyuncu autant que nous. Il peut revenir.

En plus de Soyuncu ressemblant à un prince Disney, Dan, Alfie et Mark discutent de Liverpool, Sheffield United, Brendan Rodgers, Manchester United, Arsenal et Everton dans Winners & Losers. Je parie que vous ne pouvez pas deviner quelles équipes appartiennent à quelle catégorie.

Nous sélectionnons les os des opinions de nos lecteurs sur Jose Mourinho, Tottenham, Manchester City, Frank Lampard et Chelsea dans Mailbox avant que Sarah rejoigne Mark pour expliquer pourquoi c’est un Big 2020 pour Liverpool, Manchester United, Leeds United, West Brom et les équipes se battre pour leur vie au bas de la Premier League.

Nous pensons que c’est un spectacle vraiment génial, mais dans le pire des cas, c’est une autre chose dont vous pouvez vous plaindre gratuitement. Et cela n’aurait pas été possible sans notre sponsor, World Sportsbook Competition.

En plus de faire apparaître leur nom dans le générique, WSBC fournira des faits et des statistiques lorsque nous parlerons de déchets pour sauvegarder nos merveilleuses informations tout au long du spectacle et cette année, lancera une nouvelle façon pour vous de tester vos connaissances en football contre nous tous à F365. Donc c’est vraiment sacrément excitant aussi.

Maintenant, assez de mots écrits, nous les parlons ici dans le premier épisode du Football365 Show. Bon sang.