Footballeur contre Getafe: “Ce n’est pas du football, c’est dommage”. Le club et Antunes répondent

Getafe, la révélation du football espagnol et européen, ne se distingue certainement pas par son jeu spectaculaire. Et un footballeur, Eli Sarasola, a voulu lui faire savoir par un tweet après le match contre l’Ajax: “Celui de Getafe n’est pas du football, c’est une honte”. Plus de 700 retweets et plus de 4 000 likes. La déclaration n’est pas passée inaperçue du club, qui a répondu: “Merci Eli, nous acceptons la ‘critique constructive’ et continuons à travailler avec respect, humilité et surtout respect des règles de ce beau jeu. Bonne chance pour la saison!”. Pour aider le club Vitorino Antunes. Le Portugais est membre de Getafe, même s’il ne figure pas sur la liste de l’UEFA: “Avec le football féminin en croissance et en tant que professionnel, vous cherchez à être respecté, vous devez apprendre à respecter et à commenter respectueusement! Le football est bien plus que touchant C’est un jeu de stratégie et tout le monde joue avec ses armes. “

Lo del Getafe no es fútbol, ​​es una vergüenza …

