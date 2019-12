Forlán arrive pour révolutionner Peñarol au travail pur

Comme prévu, la nomination de Diego Forlán comme nouvel entraîneur de Peñarol a été officialisée aujourd'hui.

Diego Forlán débordait de joie d'accéder à ce qui sera sa première expérience dans la direction technique. Professionnel comme peu, le buteur a promis un travail acharné et une planification. Ses assistants seront Pablo Forlán et Juan Castillo, Óscar Ferro continuera comme entraîneur des archers et aura également des consultants dans le domaine du travail technico-tactique et de la science appliquée au sport.

Dans les prochains jours, la purification naturelle du campus commencera à se produire, selon les contrats qui se terminent et les noms qui ne seront pas pris en compte par Forlán, en plus des incorporations possibles de chaque activité de la prochaine saison.

Il ne faut pas oublier que dans huit jours seulement, le match d'adieu de Forlán aura lieu en tant que joueur, une rencontre qui réunira des personnalités internationales telles que Juan Román Riquelme, Juan Sebastián Verón, Javier Zanetti, Esteban Cambiasso et Andrés D'Alessandro au Centenaire.