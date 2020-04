Forlán assure que Valverde aura le poids de Sergio Ramos au Real Madrid

L’ancien footballeur uruguayen a assisté au programme Radio Marca T4 et a reconnu les conditions de son compatriote merengue, en plus de mentionner qu’il a un poids dans l’équipe comparable à celui de l’actuel capitaine.

Diego Forlán, retraité depuis 2019 après avoir été inactif pendant plus d’un an après avoir quitté Kitchee à Hong Kong, a félicité Federico Valverde, avec qui il a partagé le terrain en 12 matchs (553 ‘) au cours de la seule saison où ils se sont rencontrés à Peñarol, avant son départ pour Mumbai City et son compatriote pour la filiale meringue. À son sujet, il a commenté ce qui suit:

“Il a des conditions pour continuer de croître. (…) Je ne suis pas du tout surpris de ce que je vois de lui parce que c’était déjà vu. Il gagne en confiance, en maturité, en expérience et en C’est un joueur que les fans de Madrid apprécieront pendant de nombreuses années. Je risquerai de dire que Sergio Ramos en tant que défenseur peut devenir au milieu de terrain. Je ne suis pas surpris de leur éclosion. (…) Il est très apprécié du club. “

Federico Valverde a définitivement été promu en première équipe à l’été 2018, jouant 1118 minutes réparties sur 25 matchs (44’43 ” en moyenne) et bénéficiant de 10 départs, dont 4 dans les derniers jours sans importance après le retour de Zinédine Zidane. L’entraîneur gaulois lui-même a décidé de le rendre plus important, allant jusqu’à 2068 minutes réparties sur 32 matchs (64’37 ” en moyenne) et avec 23 départs avant la pause à cause du Coronavirus.

Les mots de Diego Forlán reflètent l’énorme confiance qu’il a en son compatriote, déjà habituel dans l’appel avec l’équipe absolue et avec 20 matchs internationaux avec trois mois et demi à faire jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 22 ans. Dans cette même interview, il a également discuté de sujets tels que les 11 ans de son Soulier d’Or avec l’Atlético de Madrid, comment la quarantaine se déroule dans son pays natal, la nécessité de mettre fin à la Ligue des champions ou le moment d’Álvaro Morata et Joao Félix dans l’équipe rojiblanca, entre autres.

N’oubliez pas de nous suivre également sur notre compte Instagram, 90min_es, et notre compte Twitter, @ 90minespanol!