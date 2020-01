Forlán: “J’espère que plus de joueurs arriveront”

Ce vendredi, après une nouvelle formation, Diego Forlán a donné sa première conférence de presse en tant qu’entraîneur de Peñarol et a parlé du défi qui l’attend.

“Ce défi m’émeut beaucoup, pour diriger Peñarol et ce groupe de bons joueurs”, a déclaré le tout nouveau DT, qui s’est également dit très satisfait de la prédisposition de ses joueurs et des nouveaux joueurs qui ont rejoint l’équipe.

Ce matin, Matías Britos et Jonathan Urretaviscaya se sont joints aux travaux. # Peñarol2020 pic.twitter.com/FwMSmrNuAT

– PEÑAROL (@OficialCAP) 10 janvier 2020

Forlán a également fait référence aux deux référents de l’équipe, Cristian Rodríguez et Walter Gargano: «Les premiers appels que j’ai faits ont été vers Mota et Onion pour savoir comment ils vont. J’ai une grande amitié avec eux et je voulais connaître l’évolution de leurs blessures respectives.

Enfin, il a exprimé son espoir que davantage de joueurs arriveront et a apprécié l’importance pour cette équipe de la jeunesse Facundo Pellistri, qui a déclaré que “nous devons en profiter”.