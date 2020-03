Former ou pas? Le football se sépare, le combat de Marotta-Lotito. La Lazio sur le terrain lundi, mais l’Inter et la Juve … | Primapagina

Quand recommencer à faire de l’exercice? La question semble banale, au milieu de tout ce chaos, mais elle crée une rupture profonde entre les clubs de Serie A Avec des discussions, des débats aussi affrontements dialectiques (et à distance, bien sûr, étant donné que les comparaisons au sein de la Ligue se font par visioconférence). La scission découle des différentes idées des présidents: certains veulent que leurs équipes se remettent au travail le plus tôt possible, en prévision de la reprise du championnat (qui pourrait avoir lieu le 3 mai, Gravina dixit); d’autres font pression pour que tout soit reporté et, en outre, qu’il existe une solidarité et une ligne commune entre les sociétés. Le fait que les premiers soient principalement ceux ils n’ont pas de footballeurs positifs pour le coronavirus et ce dernier à la place en avoir, ou leurs joueurs sont en quarantaine, il peut être aléatoire (mais peut-être pas).

Le fusible de la dernière tempête l’a allumé Lazio, communiquant la reprise d’activité pour lundi: les joueurs se retrouveront au centre sportif de Formello. Ce n’est pas une décision irrévocable, le club biancoceleste pourrait revoir sa position en fonction de l’évolution de la situation générale, mais au moment où le choix de Lotito est celui-ci. Assurez-vous qu’ils seront garantis toutes les précautions nécessaires pour que les joueurs ne prennent pas de risques: uniquement un entraînement sportif; des groupes de trois athlètes maximum avec un physiothérapeute pour chaque trio; grands vestiaires pour quelques éléments afin qu’ils n’entrent pas en contact les uns avec les autres; chambres aseptisées. Le fait demeure que cela va à la fois contre les demandes de la Fédération de football et les recommandations de la Fédération des médecins du sport.

D’ici le différend qui a opposé hier Lotito et Marotta (par visioconférence, bien sûr). Le président de la Lazio a rappelé que son choix avait été fait en conformité avec le décret gouvernemental, et c’est vrai; le PDG d’Inter a répondu que cette décision est en contraste ouvert avec les indications des médecins et l’uniformité du comportement du club, et cela est également vrai. Chacun représente une faction: qui pousse à commencer la formation le plus tôt possible est d’un côté (parmi ceux-ci le Lecce, le Cagliari et le Bologne, tandis que Milan devrait reporter le retour sur le terrain, actuellement prévu le 23); celui qui veut le report sine die est de l’autre (en particulier le Rome semble au moins irrité par l’attitude de Lotito qui, il y a quelques jours à peine, s’est disputé sur la question avec agnelli et le Juve).

En arrière-plan, pas besoin de le nier la lutte pour le championnat. La Lazio, prenant la préparation avant la Juve et l’Inter (qui sont en quarantaine), pourrait en profiter. Légitime et conforme à la loi, selon Lotito; au-delà de toute logique et de tout bon sens, selon Marotta. Ogg, dans la Ligue, nouveau rendez-vous. En fait, nouveau tour.

