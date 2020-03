“Fort souci, de ne pas reprendre l’entraînement”

ROME. Ces derniers jours, une controverse ouverte concernant la reprise de l’entraînement par les clubs de Serie A, double face opposée dans la ligue professionnelle supérieure du football italien, d’une part ceux en faveur de la récupération et d’autre part ceux qui ont l’intention de poursuivre l’arrêt forcé.

UNE SÉRIE DIVISÉE MAIS …

Les médecins des clubs ont envoyé une note de presse où ils clarifient leur position, déconseillant en fait la reprise des activités de groupe, jusqu’à ce que le gouvernement ordonne à nouveau et un ralentissement partiel de la phase de contagion qui est malheureusement malheureusement en constante augmentation.

LA NOTE DES MÉDECINS

“Compte tenu de l’évolution grave de l’infection Covid 19 dans le monde, compte tenu de la propagation émergente des infections également au sein du football et du personnel de santé qui lui est dédié et de l’aggravation progressive de la situation qui implique le système national de santé, les médecins de la Serie A expriment leur grave préoccupation quant à la protection de la santé de leurs membres si la formation reprend peu de temps et d’autres activités d’agrégation sont promues. Par conséquent, à l’unanimité, les médecins conseillent de ne pas reprendre l’activité tant que l’urgence Covid 19 ne s’améliorera pas de manière significative. ”