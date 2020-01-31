forte amende Marzano, 16 disqualifiés

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Promotion de groupe C:
COURSES DU 25 / 1/2020
MANAGERS
INHIBITION POUR RÉALISER CHAQUE ACTIVITÉ JUSQU’AU 27/2/2020
SILVANO ALDO (G. CAROTENUTO)
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES
ALBERTINI AGOSTINO (G. CAROTENUTO)
SHEPHERD FIORENZO (SAN VITALIANO)
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
LIPARULES DE CARMINE (CIMITILE)
ANDRES MARIO (G. CAROTENUTO)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
APREA SALVATORE (CIMITILE)
PUGLIESE ALESSIO (G. CAROTENUTO)
DI BENEDETTO ANTONIO (SOLOFRA CALCIO)
D ALELIO VITTORIO (LMM MONTEMILETTO)
MARINO ANTONIO (MONTORO)
LAUDANO ANTONIO (SAN VITALIANO)
MARANO ANTONIO (SAN VITALIANO)
ANTONIO SAUVEGARDÉ (SOLOFRA CALCIO)
COURSES DU 26 / 1/2020
ENTREPRISE
FIN
Euro 300,00 MARZANO leurs supporters tout au long de la course ont attiré AA2 avec de la broche, répondant également aux insultes et aux menaces
Footballeurs expulsés
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE
PUNZO SIMONE (F.C. VIRIBUS SOMMA 100)
FALCONE GIUSEPPE (GESUALDO)
SEPE MARIO (MARZANO)
JOUEURS NON EXPIRÉS
DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)
BRACALE GAETANO (SAVIANO 1960)
RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)
PICCIOCCHI SALVATORE (BAIANO)
ESPOSITO GIOVANNI (F.C. VIRIBUS SUM 100)
RIEFOLI MICHELE (GESUALDO)
LA MARCA DOMENICO (MARZANO)
MOCERINO FRANCESCO (MARZANO)
FALCO FIORAVANTE (SAVIANO 1960)