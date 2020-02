Forte confession de Chimy Ávila: “J’ai fait des erreurs dans ma vie. Je me suis souvent trompé”

Ezequiel “Chimy” Avila a subi une blessure très dure au meilleur moment de sa carrière. L’attaquant d’Osasuna rosarino brillait dans son équipe et avait suscité l’intérêt de clubs comme Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Cependant, se cassé les ligaments du genou et est au milieu d’une longue convalescence. Le joueur en a profité pour raconter quelques détails de son enfance et a laissé des déclarations fortes.

“J’ai fait des erreurs dans ma vie. J’ai souvent fait du mal. Je me souviens de mes compagnons d’enfance. Celui qui n’est pas privé de sa liberté aujourd’hui est dans un cimetière.” Chimy a parlé de ses années en Argentine.

Et il a ajouté: “Je suis venu me dire:” Comme j’étais proche d’être celui dans ce tiroir. “J’ai demandé à Dieu à genoux de me pardonner et je sens que Dieu m’a pardonné.”

Ce sont quelques déclarations laissées à Robinson Report et dont l’interview complète sera publiée jeudi prochain. Avila a été blessé lors du match contre Levante fin janvier et, après avoir été opéré, sa récupération sera comprise entre 6 et 8 mois.