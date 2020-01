forte fine Scafatese, tris Battipagliese

Ci-dessous les décisions du juge des sports, relatives à la dernière journée du championnat de Groupe d’excellence B:

COURSES DU 25 / 1/2020

ENTRAÎNEURS

DISQUALIFICATION JUSQU’AU 29/2/20/20

SCHETTINI GIOVANNI (BATTIPAGLIESE 1929)

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR DEUX COURSES RÉELLES

MÉDAILLE D’ÉROS (VOLCEI BUCCINO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

PADOVANO CARMINE (BATTIPAGLIESE 1929)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (X INFR)

MARIO ELEPHANT (CLUB DE FOOTBALL S.AGNELLO)

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

BENEVENTO DOMENICO (ALFATERNA)

ODIERNA DARIO (BATTIPAGLIESE 1929)

VENTE AUX ENCHÈRES DAVIDE (ECLANESE 1932 SOCCER)

D ANDREA SILVIO (ECLANESE 1932 SOCCER)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

SANSONE ALESSANDRO (BATTIPAGLIESE 1929)

BARBARISI ADRIANO (CASTEL SAN GIORGIO CALCIO)

CHIARIELLO STEFANO (POL. SANTA MARIA CILENTO)

COURSES DU 26 / 1/2020

ENTREPRISE

FIN

Euro 500,00 SCAFATESE CALCIO 1922 propres supporters ont fait exploser des pétards à la 10e et à la 20e minute de la première mi-temps; la deuxième explosion a causé un étourdissement à un footballeur du club qui exultait dans les tribunes occupées par les supporters du club; par la suite, un groupe de ces partisans a quitté son secteur et a forcé une porte, s’est approché du secteur occupé par les supporters adverses et a jeté contre eux des bouteilles en plastique vides et les a menacés. Seule l’intervention de la police a ramené la situation à la normale.

Footballeurs expulsés

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE

BIANCARDI MARCO (États-Unis FAIANO 1965)

JOUEURS NON EXPIRÉS

DISQUALIFICATION POUR UNE COURSE RÉELLE DE RÉCURRENCE EN ADMONITION (V INFR)

USSOLILLO ORLANDO (GROTTA 1984)

STEZZAN COZZOLINO (PALMESE)

RECONNAISSANCE AVEC AVIS (IV INFR)

VOLCONE ANTONIO (GROTTA 1984)

FORINO DARIO (POLISPORTIVA DIL. LIONI)