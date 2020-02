Forte revendication de Maxi Rodríguez à Diego Abal: “Je jure que c’était criminel”

Dès la fin du match entre Newell et étudiants, Diego Abal était une tendance dans les réseaux sociaux. La raison? Les supporters de la lèpre ont exigé une pénalité supposée sur Maxi Rodriguez dans l’un des derniers jeux du match.

Quand il restait quelques minutes avant la fermeture, La Fiera a reçu un ballon dans la zone et quand elle a voulu accrocher, elle est tombée sur le pied de Federico González. Cependant, l’ancien Liverpool a pris quelques secondes pour sauter et n’a pas convaincu l’arbitre, que n’a rien facturé.

“Je jure que c’était criminel“Demanda Maxi Rodríguez. Dès la fin du match, tous les joueurs et le staff technique de Newell sont allés demander des explications à Abal, mais il n’y a pas eu de retour.

Sans aller plus loin, le capitaine de la lèpre s’est entretenu avec TNT Sports et s’est plaint de l’arbitrage: “Nous savions que ça allait être un match très difficile, très tactique, très frottant. Il y a des jeux très douteux, très clairs qui finissent par nous faire mal. Cela nous est déjà arrivé avec Independiente. D’abord, ils nous font payer pour une faute qui n’était pas, puis J’ai donné un coup de pied quand j’ai accroché. Quand je vais le frapper, il m’accroche et me frappe, mais bon, c’est tout. Dommage que ces choses ne soient pas facturées… ce sont des jeux très clairs et ne les chargez pas. “