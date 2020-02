Forte traversée entre Tinelli et Fassi d’ici l’arbitrage de samedi

La rencontre entre les Ateliers et San Lorenzo le week-end dernier a laissé plusieurs controverses. Au-delà des blessures d’Arias et d’Uvita Fernández, les frères Romero se sont affrontés à la mi-temps.

Pour couronner le tout, l’arbitrage des Ariel Penel Il a reçu de vives critiques et a inclus une (mauvaise) expulsion de Ramirez qui a conditionné le reste du match pour le Cyclone.

Ce midi, le président de San Lorenzo, Marcelo Tinelli, Il a rencontré l’équipe et Monarriz cherchant à calmer les eaux. En plus de confirmer qu’il n’y aurait pas de sanctions pour les joueurs et a cherché à appeler l’unité de groupe, il a eu le temps de se référer à la polémique du week-end.

“Je ne parlerai pas d’arbitrage”, a déclaré le leader à maintes reprises avant les consultations. Cependant, s’il a profité de jeter un bâton à sa paire d’ateliers: “Je n’ai pas entendu ce week-end parler au président des ateliers des arbitres”.

Andres Fassi Il n’est pas resté silencieux bien qu’il ait cherché à échapper à la controverse. “Ce que j’avais à dire à Tinelli, je lui ai dit. Je n’entre pas dans les controverses médiatiques ou quoi que ce soit. Quand je dois dire quelque chose, je décroche le téléphone et le fais”, a assuré le chef.

De plus, il a ajouté que “j’ai parlé avec Marcelo vendredi. Si je dois parler à nouveau, je le ferai. Je prends un avion et je pars. Les dirigeants du football doivent décider quel sport nous voulons.” Fassi a également déclaré au Club 947 que “les ateliers étaient bien supérieurs à San Lorenzo et je pense que l’expulsion vers nos joueurs était une erreur. Nous devons professionnaliser l’arbitrage afin que nous soyons tous calmes. En aucun cas, je n’ai demandé à un arbitre.”

Il a également parlé sur le programme Comment ça se passe où il a dit que “ce que j’ai à dire sur l’arbitrage, je le fais avec Federico Beligoy et je n’envoie pas de messages par la presse non plus. Quand je dois parler de quelque chose, je le fais directement avec Marcelo ou le leader qui être “.

À cet égard, quelques heures plus tôt, le président de San Lorenzo lui-même a confirmé que “nous passons déjà une commande pour le deuxième jaune de Ramírez car cela semble totalement injuste et nous avons les vidéos”. Conflit à la porte entre les dirigeants?