Fortuna Düsseldorf 1 – 1 Eintracht Francfort

Le match s’est joué ce samedi Merkur Spiel-Arena et qui a fait face à la Düsseldorf et à Eintracht Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Les deux candidats ont eu une chance différente lors des matchs précédents. Il Fortuna Düsseldorf face à la réunion avec l’intention de retracer son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre lui Bayern Leverkusen par un score de 3-0. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Eintracht Frankfurt gagné à RB Leipzig dans son stade 2-0 et auparavant il le faisait aussi loin de chez lui, devant le Hoffenheim par 1-2. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Düsseldorf est dix-septième après la fin du match, tandis que le Eintracht C’est le dixième.

Au cours de la première partie, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, donc le résultat est resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’équipe de Düsseldorf, qui a créé le lumineux au moyen d’un peu de Kaan Ayhan à la 78e minute, mais plus tard, l’équipe de Francfort a réussi le match nul grâce à un but de Timothy Chandler quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, mettant fin à la confrontation avec un score final de 1-1.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Dawid kownacki, Oliver Fink et Marcel Sobottka remplacer Nana Opoku Ampomah, Berisha wallonne et Kevin Stoger, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Stefan Ilsanker, Andre Silva et Erik Durm, qui est entré par Daichi Kamada, Goncalo Patience et Evan N’Dicka.

L’arbitre du match a montré trois cartons jaunes. Des deux équipes, Kevin Stoger et Kaan Ayhan de l’équipe locale et Stefan Ilsanker de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Après cette égalité à la fin du match, le Fortuna Düsseldorf Il a été placé à la dix-septième place du tableau avec 16 points, dans la relégation en deuxième division. De son côté, le Eintracht Frankfurt avec ce point, il a obtenu la dixième place avec 25 points à la fin du match.

Le lendemain, l’équipe jouera à domicile contre le VfL Wolfsburgtandis que le Eintracht Frankfurt fera face dans son fief à FC Augsburg.

Fiche techniqueFortuna Düsseldorf:Kevin Trapp, Danny Da Costa, David Abraham, Martin Hinteregger, Evan N’Dicka, Timothy Chandler, Sebastian Rode, Djibril Sow, Daichi Kamada, Filip Kostic et Goncalo PatienceEintracht Francfort:Florian Kastenmeier, Matthias Zimmermann, Kaan Ayhan, Andre Hoffmann, Markus Suttner, Erik Thommy, Valon Berisha, Alfredo Morales, Kevin Stoger, Nana Opoku Ampomah et Rouwen HenningsStade:Merkur Spiel-ArenaButs:Kaan Ayhan (1-0, min.78) et Timothy Chandler (1-1, min.90)