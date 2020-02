Video : Résumé et buts de Fortuna Düsseldorf 1 – 4 Borussia Mönchengladbach

Il Monchengladbach signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Düsseldorf pendant le match qui s’est déroulé Merkur Spiel-Arena ce samedi, qui s’est terminé avec un résultat de 1-4. Les deux équipes sont venues égaliser leurs derniers matchs. Il Fortuna Düsseldorf Il est venu avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel VfL Wolfsburg. Quant à l’équipe visiteuse, Borussia Mönchengladbach récolté une cravate à double sens devant RB Leipzig, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’ensemble des Düsseldorf il est seizième alors que le Monchengladbach Il est quatrième après la fin du duel.

15/02/2020

À 20:38

CET

SPORT.es

La première moitié de la confrontation a débuté favorablement pour l’équipe visiteuse, qui a ouvert le score grâce au succès du but du but Jonas Hofmann à la 22e minute. Fortuna Düsseldorf à travers un objectif de Erik Thommy à la 29e minute, concluant la première mi-temps avec un 1-1 à la lumière.

La seconde moitié du match a commencé de façon imbattable pour le groupe de Monchengladbach, qui a ouvert le tableau de bord au moyen de Lars Stindl à la 51e minute. Encore une fois, il a marqué le Borussia Mönchengladbach, augmentant l’avantage avec un nouvel objectif de Lars Stindl, qui a ainsi bouclé un doublé à 77 minutes. Par la suite a marqué le set à l’extérieur, ce qui a augmenté le score grâce à un but de Florian Neuhaus à la minute 82, terminant le match avec le résultat de 1-4.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Fortuna Düsseldorf ils ont sauté du banc Steven Skrzybski, Adam Bodzek et Markus Suttner remplacer Nana Opoku Ampomah, Berisha wallonne et Kasim Nuhu, tandis que les changements du groupe de visiteurs Patrick Herrmann, Breel Embolo e Ibrahima Traore, qui a sauté sur le terrain pour Jonas Hofmann, Marcus Thuram et Lars Stindl.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes, deux pour Kaan Ayhan et Mathias Jorgensen, de l’équipe à domicile et deux pour Lars Stindl et Marcus Thuram, de l’équipe visiteuse.

Après avoir conclu la réunion et ajouté trois points à la maison, le Monchengladbach quatrième avec 42 points sur la place d’accès de la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Uwe Rosler Il était en seizième place avec 17 points, en position éliminatoire de permanence.

Le lendemain de la Bundesliga le Fortuna Düsseldorf jouera contre lui SC Freiburg à la maison pendant que Borussia Mönchengladbach fera face à la maison contre lui Hoffenheim.

Fiche techniqueFortuna Düsseldorf:Yann Sommer, Denis Zakaria, Nico Elvedi, Matthias Ginter, Stefan Lainer, Tobias Strobl, Florian Neuhaus, Oscar Wendt, Jonas Hofmann, Lars Stindl et Marcus ThuramBorussia Mönchengladbach:Florian Kastenmeier, Mathias Jorgensen, Kaan Ayhan, Kasim Nuhu, Matthias Zimmermann, Valon Berisha, Kevin Stoger, Alfredo Morales, Erik Thommy, Nana Opoku Ampomah et Rouwen HenningsStade:Merkur Spiel-ArenaButs:Jonas Hofmann (0-1, min.22), Erik Thommy (1-1, min.29), Lars Stindl (1-2, min.51), Lars Stindl (1-3, min.77) et Florian Neuhaus (1-4, min. 82)