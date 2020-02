Fortuna Düsseldorf 3 – 3 Hertha BSC

Le match joué ce vendredi dans le Merkur Spiel-Arena et qui a fait face à la Düsseldorf et à Hertha Il a terminé avec une égalité à trois entre les deux concurrents. Les deux équipes sont venues récolter des résultats disparates lors de leurs dernières rencontres. Il Fortuna Düsseldorf Il est venu avec l’intention de récolter une nouvelle victoire après avoir remporté la victoire 0-2 contre le SC Freiburg. De la part de l’équipe visiteuse, le Hertha BSC perdu par un résultat de 0-5 lors du match précédent contre Cologne. Après le score, l’équipe à domicile s’est classée en seizième position, tandis que Hertha Il est resté à la treizième place à la fin de la réunion.

28/02/2020

La première partie de la réunion a commencé favorablement pour Fortuna Düsseldorf, qui a sorti la partition avec un peu de Kenan Karaman à la minute 6. L’équipe à domicile marquait à nouveau, augmentant l’avance de 9 minutes. Il a de nouveau marqué l’équipe locale grâce à un autre but de Kenan Karaman, qui a ainsi réalisé un doublé peu avant la fin, notamment en 45, terminant la première mi-temps avec le résultat de 3-0.

En deuxième période, la chance est venue pour l’équipe visiteuse, ce qui a réduit les écarts grâce à un but dans leur propre objectif de Erik Thommy, qui a ainsi complété un doublé à 64 minutes. Puis il a encore marqué le set bleu et blanc, qui s’est approché du tableau de bord en accordant 3-2. Il a de nouveau ajouté à la 75e minute l’équipe visiteuse, concluant le duel avec un résultat final de 3-3.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. De la part de l’équipe locale, ils ont sauté du banc Nana Opoku Ampomah, Mathias Jorgensen et Alfredo Morales remplacer Kenan Karaman, Erik Thommy et Berisha wallonne, tandis que les modifications apportées par le groupe de visiteurs Loup Marius, Maximilian Mittelstadt et Vérité ibisevique, qui est entré par Dodi Lukebakio, Javairo Dilrosun et Krzysztof Piatek.

L’arbitre a décidé de réprimander quatre joueurs. Du côté des locaux le carton jaune est allé à Erik Thommy et Adam Bodzek et par le Hertha exhorté à Lukas Klunter et Matheus Cunha.

Après cette égalité à la fin du match, le Fortuna Düsseldorf placé à la seizième place du tableau avec 21 points, dans le lieu des séries éliminatoires de permanence. De son côté, le Hertha BSC avec ce point, il a obtenu la treizième place avec 27 points à la fin du match.

Le lendemain sera confronté à la Hertha BSC avec lui Werder Bremen. De son côté, le Fortuna Düsseldorf sera mesurée avant la Mayence 05.

Fiche techniqueFortuna Düsseldorf:Florian Kastenmeier, Kaan Ayhan, Andre Hoffmann, Markus Suttner, Matthias Zimmermann, Kevin Stoger, Adam Bodzek, Valon Berisha (Alfredo Morales, min.74), Erik Thommy (Mathias Jorgensen, min.69), Kenan Karaman (Nana Opoku Ampomah, min.63) et Rouwen HenningsHertha BSC:Thomas Kraft, Lukas Klunter, Dedryck Boyata, Karim Rekik, Jordan Torunarigha, Dodi Lukebakio (Marius Wolf, min.46), Vladimir Darida, Per Ciljan Skjelbred, Javairo Dilrosun (Maximilian Mittelstadt, min.46), Krzysztof Piatek (Vedad, Ibis min.90) et Matheus CunhaStade:Merkur Spiel-ArenaButs:Kenan Karaman (1-0, min. 6), Erik Thommy (2-0, min. 9), Kenan Karaman (3-0, min. 45), Erik Thommy (3-1, min. 64), Matheus Cunha (3-2, min. 66) et Krzysztof Piatek (3-3, min. 75)