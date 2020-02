Fortuna Düsseldorf Borussia Mönchengladbach

Samedi prochain à 18h30, il aura lieu à Merkur Spiel-Arena le duel entre lui Düsseldorf et le Monchengladbach au cours de la 22e journée de la Bundesliga.

14/02/2020

Il Fortuna Düsseldorf atteint la vingt-deuxième réunion avec l’intention d’améliorer ses performances dans la compétition après avoir tiré le dernier match joué contre VfL Wolfsburg. De plus, les locaux ont remporté quatre des 21 matchs disputés jusqu’à présent, avec une série de 20 buts en faveur et 42 contre.

Côté visiteurs, le Borussia Mönchengladbach il a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le RB Leipzig lors de son dernier match, il arrive donc au jeu avec l’illusion de récupérer des points qui restaient sur son passage. À ce jour, sur les 20 matchs que l’équipe a disputés en Bundesliga, elle en a remporté 12 avec 38 points en faveur et 23 contre.

Quant aux résultats en tant que local, Fortuna Düsseldorf Il a réalisé des chiffres de trois victoires, cinq défaites et deux nuls en 10 matchs disputés dans son stade, il devra donc bien défendre sa porte s’il ne veut pas perdre plus de points en championnat. À la maison, Borussia Mönchengladbach Il a été battu à quatre reprises et a fait match nul à deux reprises lors de ses 10 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent. Il s’agit donc d’un rival qui avait l’habitude de marquer des points à domicile. Fortuna Düsseldorf Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de Fortuna DüsseldorfEn fait, les chiffres montrent une défaite et un nul pour l’équipe locale. La dernière confrontation de ce tournoi entre les deux équipes a eu lieu en septembre 2019 et s’est terminée par un résultat 2-1 en faveur des visiteurs.

Actuellement, entre Fortuna Düsseldorf et le Borussia Mönchengladbach il y a une différence de 22 points dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont placés à la seizième place avec 17 points au classement. Quant à son rival, le Borussia Mönchengladbach, est en quatrième position avec 39 points.