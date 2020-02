Fortuna Düsseldorf Eintracht Francfort

Samedi prochain à 15h30 se jouera le match de la vingtième journée de Bundesliga, qui affrontera le Düsseldorf et à Eintracht dans le Merkur Spiel-Arena.

Il Fortuna Düsseldorf visages voulant retrouver des sentiments positifs dans le match qui correspond au vingtième jour après avoir subi une défaite contre le Bayern Leverkusen dans le match précédent pour un résultat 3-0. De plus, les locaux ont gagné dans quatre des 19 matchs disputés jusqu’à présent, avec 18 buts en faveur et 40 contre.

De son côté, le Eintracht Frankfurt battre devant RB Leipzig dans son stade 2-0 et auparavant, il l’avait également fait en dehors de son terrain contre le Hoffenheim par 1-2, il a donc l’intention de conserver sa séquence de victoires au stade de Fortuna Düsseldorf. Avant ce match, le Eintracht Frankfurt Il avait remporté sept des 19 matchs disputés en Bundesliga cette saison, avec un bilan de 31 buts marqués contre 30 manches.

En concentrant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Fortuna Düsseldorf Il présente un équilibre de trois victoires, cinq défaites et un match nul en neuf matchs disputés à domicile, ce qui offre plus de possibilités que prévu aux visiteurs, qui pourraient avoir plus de facilité à gagner. Aux sorties, le Eintracht Frankfurt Il a un bilan de deux victoires et sept défaites en neuf matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne donnent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Fortuna Düsseldorf.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Merkur Spiel-Arena, obtenant en conséquence une victoire, une défaite et trois nuls en faveur de Fortuna Düsseldorf. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé avec un score de 2-1 pour les visiteurs.

Actuellement, entre Fortuna Düsseldorf et le Eintracht Frankfurt Il y a une différence de neuf points dans le classement. Les locaux, avant ce match, sont placés à la dix-huitième place avec 15 points au classement. Quant au rival, le Eintracht Frankfurt, est en neuvième position avec 24 points.