Fortuna Düsseldorf Hertha BSC

Vendredi à 20h30 se jouera le match de la vingt-quatrième journée de Bundesliga, qui affrontera le Düsseldorf et à Hertha dans le Merkur Spiel-Arena.

27/02/2020

À 20:38

CET

Il Fortuna Düsseldorf fait face avec optimisme au match de la vingt-quatrième journée pour canaliser une course positive après avoir remporté son champ par un score de 0-2 à SC Freiburg dans le Schwarzwald-Stadion, avec tant de Erik Thommy et Andre Hoffmann. De plus, les locaux ont remporté cinq des 23 matchs disputés à ce jour, avec une séquence de 23 points en faveur et 46 contre.

Côté visiteurs, le Hertha BSC a subi une défaite contre lui Cologne lors du dernier match (0-5), il espère donc mettre fin à sa séquence et reprendre sa carrière en championnat.

En référence aux résultats comme locaux, le Fortuna Düsseldorf Il a gagné trois fois, a perdu six fois et a tiré deux fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, il devra donc défendre son but très bien s’il ne veut pas perdre plus de points dans la compétition. En tant que visiteur, le Hertha BSC Il a un équilibre de quatre victoires, quatre défaites et trois nuls en 11 matchs joués, c’est donc un rival utilisé pour marquer des points à domicile, Fortuna Düsseldorf Vous devez être vigilant si vous ne souhaitez pas laisser de points à la maison.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements à la maison de Fortuna Düsseldorf et les résultats sont deux victoires, une défaite et deux nuls pour les locaux. À leur tour, les locaux ont un total de trois matchs invaincus d’affilée contre cet adversaire en Bundesliga. La dernière rencontre que les deux équipes ont disputée dans cette compétition remonte à octobre 2019 et s’est conclue par un résultat 3-1 pour les visiteurs.

Actuellement, entre Fortuna Düsseldorf et le Hertha BSC Il y a une différence de six points dans le classement. L’équipe de Uwe Rosler arrive au jeu en seizième position et avec 20 points avant le match. De son côté, le Hertha BSC Il compte 26 points et occupe la quatorzième position du classement.