Fortuna Düsseldorf Paderborn

Vendredi prochain à 20h30, le match de la vingt-sixième journée de Bundesliga sera joué, dans lequel nous verrons le Düsseldorf et à Paderborn dans le Merkur Spiel-Arena.

03/12/2020

Le Fortuna Düsseldorf Il affronte le match de la vingt-sixième journée avec l’intention d’ajouter plus de points à son classement après avoir fait match nul 1-1 contre lui. Mayence 05 dans son dernier match. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté cinq des 25 matchs disputés à ce jour avec un chiffre de 27 buts pour et 50 contre.

Côté visiteurs, le Paderborn ne pouvait pas faire face à la Cologne lors de leur dernier match (1-2), de sorte qu’une victoire contre Fortuna Düsseldorf Cela l’aiderait à améliorer sa carrière dans le tournoi.

En tant que local, le Fortuna Düsseldorf Il a remporté trois fois, a été battu six fois et a tiré trois fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, de sorte que les visites au stade Merkur Spiel-Arena ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. Aux sorties, le Paderborn Il a un record de deux victoires, sept défaites et trois matchs nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, ce qui signifie qu’il devra consacrer beaucoup d’efforts à sa visite au stade. Fortuna Düsseldorf si vous voulez améliorer ces chiffres.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé dans le stade de la Fortuna Düsseldorf et le bilan est d’une victoire, cinq défaites et trois nuls pour l’équipe locale. De plus, les visiteurs ajoutent six matchs de suite sans perdre dans le fief du Düsseldorf. Le dernier match auquel ils ont joué Düsseldorf et le Paderborn Ce tournoi a eu lieu en octobre 2019 et s’est terminé par un résultat 2-0 pour les visiteurs.

Si nous analysons la situation de ces équipes dans le classement de la Bundesliga, nous pouvons voir que le Fortuna Düsseldorf Il devance l’équipe visiteuse avec un avantage de six points. L’équipe de Uwe rosler arrive au match en seizième position et avec 22 points avant le match. De leur côté, les visiteurs ont 16 points et occupent la dix-huitième position de la compétition.